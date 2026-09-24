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GündemAmasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

24.09.2026 - 10:06Güncellenme Tarihi:

Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapan Amasya'nın sembolü, antik dönemden bu yana değişmeyen eşsiz lezzetiyle sofralardaki yerini koruyor. Şehir genelinde gerçekleştirilen renkli törenlerle tescilli misket elmanın bu yılki hasat yolculuğu resmen başladı.

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1Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

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Amasya'nın sembolü misket elmanın tadı 2 bin yıldır değişmedi. Tarihi şehirde antik dönemde bile yetiştiği kazılarda ortaya çıkan tescilli misket elmanın bahçelerden başlayan hasat yolculuğu bu yılda devam etti.

2Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

MİSKET ELMADA 6 BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR

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Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasından bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor. İl genelinde çeşitli elmaların üretiminin ise 35 bin tonu bulması değerlendiriliyor.

3Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

TAPINAKTA ELMALI MOZAİK BULUNMUŞTU

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2013 yılında il merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu.

4Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

Mozaiğin ortasında yer alan madalyonda elma ağacı ile 4 elma, altında da 3 keklik figürü yer alıyor. Kaldırıldığı Amasya Müzesi'nde 6 yıldır sergilenen elmalı mozaik, müzenin en prestijli eserleri arasında gösteriliyor.

5Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

Binlerce renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan misket elmanın antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak gösteriliyor.

6Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

2 BİN YILDIR DEĞİŞMEYEN LEZZET

Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğini belirten AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma bire bir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz" dedi.

7Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

Coğrafi işaret tescilli misket elmanın Amasya'nın sembolü olduğunu hatırlatan Amasya Valisi Önder Bakan da, "Elma çok kıymetli bir ürün. Amasya elmayı logosunda, her yanında yaşayan bir şehir" diye konuştu.

8Amasya'da 2 bin önce ne yeniyorsa bugün de o toplanıyor: Roma imparatorları tadıp bitiremedi, tadı hiç değişmedi!

Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyünde yaşayan Yapar ailesine ait örnek bahçede düzenlenen elma hasadına AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve diğer yetkililer de katıldı.

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