Amasra'da fırtına alarmı! Dalgaların boyu 2 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

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Öte yandan Büyük Liman çevresinde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Boztepe ve Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü çevresinde de rüzgarın etkisini artırdığı görüldü.



Amasra Belediyesi ekipleri ise yaptıkları anonslarla vatandaşlara kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.