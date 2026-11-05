Amasra'da fırtına alarmı! Dalgaların boyu 2 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de hayatı olumsuz etkiledi. Denizde dalga boyu 2 metreye kadar yükselirken balıkçı tekneleri limandan ayrılamadı, kuru yük gemileri ise açık denizde beklemek zorunda kaldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Amasra'da beklenen kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Kuzeybatı yönünden esen ve saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü ilçede, özellikle Küçük Liman ve Büyük Liman çevresinde dalgalar kayalıklara çarparak yükseldi. Denizdeki dalga boyu 2 metreye ulaşırken Amasra açıklarında bekleyen kuru yük gemileri de olumsuz hava koşullarından etkilendi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'e açılmak isteyen balıkçı tekneleri denize çıkamayarak limana demirledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için bölgede tedbir aldı.
Öte yandan Büyük Liman çevresinde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Boztepe ve Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü çevresinde de rüzgarın etkisini artırdığı görüldü.
Amasra Belediyesi ekipleri ise yaptıkları anonslarla vatandaşlara kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.