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    EkonomiAltında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...
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    Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Altın ile ilgili son dakika gelişmesi! Altında yeni dönem bugün başladı. Altın ile ilgili hükümet düğmeye bastı. Öte yandan altında yeni dönem başladı Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi başladı. Öte yandan altın fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Bugüne 1907 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1902 dolar, en yüksek ise 1911 dolar seviyeleri görüldü. Haftanın ilk işlem gününe 863 liradan başlayan gram altın, 839 liraya kadar düştükten sonra 848 liradan kapandı. Bugüne 848 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre düşüş kaydederek 845 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 843 lira, en yüksek ise 849 lira seviyeleri görüldü. Bunun yanında 'altın ne zaman 1000 lira olacak?', 'altın fiyatları yükselecek mi?' soruları cevabını buldu. Altın ile ilgili tahminler peş peşe geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

    • 01 Mart 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
    • 01 Mart 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
    1Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmes! Para ve emtia piyasalarında gözler 6 gündür süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali emtiaların fiyatının sert yükselmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz hafta ons altın primlenerek 1.5 yılın zirvesine ulaştı. 1976 dolara kadar çıkarak zirve yapan ons altın, bu seviyeyi gördükten sonra 1900 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti.

    2ONS ALTIN YÖN ARAYIŞINDA

    ONS ALTIN YÖN ARAYIŞINDA

    Ons altın pazartesi gününe 1921 dolardan başladı. Gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen ons altın en yüksek 1935 dolara kadar çıktı. Piyasada jeopolitik risk algısının yarattığı belirsizliklerle 1892 dolara geri çekilen ons altın 1900 dolardan kapandı.

    3Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Bugüne 1907 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1902 dolar, en yüksek ise 1911 dolar seviyeleri görüldü.

    4GRAM ALTIN GERİLİYOR

    GRAM ALTIN GERİLİYOR

    Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altının sert yükselmesi sonrası gram altın 920 liraya kadar çıkmıştı.

    5Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    2 ayın zirvesine ulaştıktan sonra gerileyen gram altın geçtiğimiz hafta 834 liraya kadar geri çekilmişti.

    6Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Haftanın ilk işlem gününe 863 liradan başlayan gram altın, 839 liraya kadar düştükten sonra 848 liradan kapandı. Bugüne 848 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre düşüş kaydederek 845 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 843 lira, en yüksek ise 849 lira seviyeleri görüldü.

    7ALTIN FİYATLARI NE OLUR

    ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

    İslam Memiş, savaş söylemleri ile piyasaların 10 gün öncesinden manipüle edildiğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların gerildiğini söyleyerek, gram altın fiyatlarında bu yıl beklentisinin 1450 TL ve ONS altın fiyatında 2150 dolar olduğunu söylemişti.

    8ALTIN ALINIR MI ALINMAZ MI

    ALTIN ALINIR MI ALINMAZ MI?

    Altın fiyatları karşısında meraklanan altın yatırımcısı için uyarıda bulunan İslam Memiş, bu seviyelerden altın alınır mı alınmaz mı sorusuna da cevap verdi. İslam Memiş, altın fiyatları genelinde şunları kaydetti:“Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.”

    9ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ

    ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

    Alman Commerzbank’ın stratejistleri, Ukrayna'daki durumun giderek endişeli bir hale büründüğünü söyleyerek, altın fiyatları için yükselişe dikkat çekiyor.Stratejistler, “Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.” yorumunda bulunuyor.

    10GRAM ALTIN NE KADAR OLUR

    GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

    Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.

    11Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Öte yandan altında yeni dönem başladı Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün başladı.Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün uygulamaya giriyor.Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlar "Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı" tercih edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.

    12VATANDAŞ FİZİKİ ALTINLARI TESLİM EDEBİLECEK

    VATANDAŞ FİZİKİ ALTINLARI TESLİM EDEBİLECEK

    Sabah'ın haberine göre, rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek.

    13Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Hurda altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak. Geri alınacak fiziki altın 24 ayar gram, külçe veya çeyrek ya da Darphane altını olacak.

    14ÜÇLÜ MUTABAKAT

    ÜÇLÜ MUTABAKAT

    Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat, teyit sistemi oluşturuldu. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.

    15PARA HESABA ANINDA GEÇECEK

    PARA HESABA ANINDA GEÇECEK

    Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankadaki altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımı talep edebilecek. Aktarım, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık yapılacak.

    16Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından gerçekleştirebilecek. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın ya da TL olarak aktarmış olacak.

    17Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    Sisteme giren altın kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilirken, rafineri de rafinajı yapılmış altını bankaya teslim edecek. Vatandaş finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu tercih ettiği şekilde değerlendirip fiziki olarak çekmek istediğinde banka veya kuyumcu üzerinden rahatlıkla çekebilecek. Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek.

    18ÇEYREK HESAP AÇILABİLECEK

    ÇEYREK HESAP AÇILABİLECEK

    Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak.Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek.

    19HER SENARYODA KAZANÇ

    HER SENARYODA KAZANÇ

    SENARYO 1:Buna göre, 100 gram has altın getirildiğinde dönüşüm kuru 800 liradan hesaplanıp 3 ay vadeli yatırıldığında toplam hesap bakiyesi 2 bin 808 olacak. Vade sonunda gram altın 750 lira olduysa vatandaşın kazancı 2 bin 808 lira olacak.

    20Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    SENARYO 2:Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarına eşit olması durumunda kazanç yine 2 bin 808 lira olacak.

    21Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    SENARYO 3:Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından büyük, elde edilen kazançtan düşük olması halinde; gram 820 olduğunda kazanç 2 bin 808 lira olacak.

    22Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

    SENARYO 4:Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından ve kazançtan büyük olması durumunda da altın kuru 850'ye çıktıysa hem 2 bin 808 lirayı hem de altının değerlemesinden kaynaklanan 2 bin 192 lirayı alacak.

    23ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

    ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

    ALIŞ(TL) 1.375,00SATIŞ(TL) 1.409,00

    24YARIM ALTIN FİYATI

    YARIM ALTIN FİYATI

    ALIŞ(TL) 2.752,00SATIŞ(TL) 2.817,00

    25CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    ALIŞ(TL) 5.489,00SATIŞ(TL) 5.617,00

    26Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...
    27Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...
    28Altında son dakika Ve bugün başladı Altın fiyatlarında büyük düşüş Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

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