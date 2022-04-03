Altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahmin! Bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, gram, çeyrek, yarım, tam altın... 

Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade ederek, “Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor. Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.