Altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahmin! Bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, gram, çeyrek, yarım, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika rekor tahmini! Yeni altın yorumu piyasayı altüst etti. Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor. Altın alımı için tarih verildi. Altın ne kadar olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın kaç paraya düşer? Altın yıl sonu ne kadar olacak? soruları yanıtını buldu. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni tahminler altın yatırımlarına yön veriyor. Uzmanlar tarafından art arda açıklamalar geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin piyasada bomba etkisi yarattı. Tarih verildi. Gram altın 1.450 lira olacak. Şu anki altın fiyatları alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, 3 Nisan 2022 bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamların takibi yapılabiliyor. Ons altın 2 bin dolar seviyelerinden uzaklaşarak bin 900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı rakamlar....
Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatı 3 Nisan itibarıyla 907 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kitlendi.
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade ederek, “Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor. Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.
ALIM FIRSATI
Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, “Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır” dedi.
“Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al” diyen İslam Memiş, “Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankalarının faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, “Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 3 NİSAN 2022
GRAM ALTIN FİYATI907,43910,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.453,90 TL
1.486,45 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
908,69 TL
909,14 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,99 TL
1.926,36 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.815,62 TL
5.972,62 TL
YARIM ALTIN FİYATI
2.898,72 TL
2.972,90 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.815,62 TL
5.927,62 TL
ATA ALTIN FİYATI
5.994,83 TL
6.144,25 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
498,16 TL
596,81 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
823,76 TL br>
849,46 TL