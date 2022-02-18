Altın uçuşa geçti! 8 ayın zirvesinde, 1000 lira hedefi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Uygulama ne zaman başlayacak?

Halihazırda fiziki altınların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunuyor. Mevcut kuyumcu noktalarından fiziki altın teslimi yapılarak vatandaşların şu an için bankalarda bulunan altın hesaplarına aktarım yapılıyor. 1 Mart’tan itibaren ise 81 ilde en az bir tane olmak üzere, 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak. Altın teslim noktası olarak akredite (anlaşmalı) kuyumcu sayısı yılsonuna kadar 10 bine çıkarılacak. Ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan Çeyrek Hesabı 1 Mart’tan itibaren açılabilecek. Fiziki teslime ilişkin herhangi bir süre sınırı yok.