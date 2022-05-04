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    EkonomiAltın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...
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    Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Altın tepetaklak oldu. Uzman isimlerden peş peşe kritik altın yorumları geldi. Atın fiyatlarındaki düşüş son alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Altın için kritik gün geldi. Sadece saatler kaldı. Nefesler tutuldu. Karar bekleniyor. Altın fiyatları yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesinden işlem görürken altına yatırım yapmayı planlayanlar harekete geçti. Bugün saat 21.00 itibarı ile atın fiyatlarının değişmesi bekleniyor. Altın ve bütün varlık fiyatlaması için kritik olacak Fed faiz kararları bugün açıklanacak. Fed’in sıkılaşma politikasında izleyebileceği adımlar altın fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Piyasalar, bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararını ve sonrasında piyasalara vereceği mesajları takip ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki son durum...

    • 04 Mayıs 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
    • 04 Mayıs 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Bayramın son günü itibarı ile altın fiyatlarına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Piyasaların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar; altın fiyatları ne kadar oldu ve altında son alış-satış fiyatları kaç lira aramaları yapıyor. 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için uzmanlardan altın değerlendirmeleri geldi. Ancak altın yorumlarına geçmeden altın fiyatlarındaki son duruma bakalım...

    2ALTINDA SON DURUM

    ALTINDA SON DURUM

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    887,73 TL

    887,88 TL

    3Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.867,50 TL

    1.867,96 TL

    4Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.418,90 TL

    1.450,09 TL

    5Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    5.681,45 TL

    5.788,98 TL

    6Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.831,85 TL

    2.903,37 TL

    7Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.681,45 TL

    5.788,98 TL

    8Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    ATA ALTIN FİYATI

    6.052,71 TL

    6.205,63 TL

    9Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    491,33 TL

    593,08 TL

    10Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    812,66 TL

    844,00 TL

    11ALTINDA FED ETKİSİ

    ALTINDA FED ETKİSİ

    Yatırımcıların gözü uzun süredir Fed faiz kararındaydı. Fed'in faiz kararını açıklamasına saatler kaldı.

    12Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Piyasalar Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken; verilecek mesajlarda yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak. Fed’den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın Fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed’in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla beraber dünyada doların daha da güçlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları başka olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.

    13ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR

    ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR

    Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenirken; altın fiyatları değer kayıpları yaşıyor.

    14Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 3,01 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3,5 yılın zirvesini görürken; bugün en yüksek yüzde 2,98 seviyesini gördü. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 2,73 seviyesine tırmanarak 3,5 yılın zirvesine yakın işlem görüyor.

    15Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    ABD dolarının başta Euro ve Japon Yeni olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren Dolar Endeksi, güçlenmesini sürdürüyor. Dolar Endeksi bugün en yüksek 103,64 seviyesini görürken; şu dakikalarda 103,58 seviyesinde hareket ediyor.

    16HAZİRANDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI GELİR Mİ

    HAZİRANDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI GELİR Mİ?

    ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde bulunurken; mart ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,5 seviyesine yükselmişti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise beklentilerin üzerinde yükseldi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD büyüme rakamları da, piyasa beklentilerinin aksine negatif geldi. Piyasalar ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyümesini beklerken; ABD ekonomisi yüzde 1,4 oranında daraldı.

    17Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Gelen olumsuz ekonomik veriler sonrası, piyasalar Fed’in haziran ayında 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Fed’in haziran toplantısında izleyebileceği sıkılaşma adımı ile ilgili mesajlar, özellikle yarın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında aranacak.

    18ALTIN İÇİN SON ALIM FIRSATI

    ALTIN İÇİN SON ALIM FIRSATI

    Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.

    19Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi: Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.

    20Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda finaldir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz.

    21Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Ekonomist Tuna Kaya ise, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi. Tuna Kaya ise, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.

    22Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.

    233 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI

    3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI

    Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.

    24Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

    25DÜNYA BANKASINDAN ALTIN TAHMİNİ

    DÜNYA BANKASI'NDAN ALTIN TAHMİNİ

    Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.

    26Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

    27Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

    Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.

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