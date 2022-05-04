Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Altın tepetaklak oldu. Uzman isimlerden peş peşe kritik altın yorumları geldi. Atın fiyatlarındaki düşüş son alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Altın için kritik gün geldi. Sadece saatler kaldı. Nefesler tutuldu. Karar bekleniyor. Altın fiyatları yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesinden işlem görürken altına yatırım yapmayı planlayanlar harekete geçti. Bugün saat 21.00 itibarı ile atın fiyatlarının değişmesi bekleniyor. Altın ve bütün varlık fiyatlaması için kritik olacak Fed faiz kararları bugün açıklanacak. Fed’in sıkılaşma politikasında izleyebileceği adımlar altın fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Piyasalar, bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararını ve sonrasında piyasalara vereceği mesajları takip ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki son durum...
Bayramın son günü itibarı ile altın fiyatlarına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Piyasaların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar; altın fiyatları ne kadar oldu ve altında son alış-satış fiyatları kaç lira aramaları yapıyor. 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için uzmanlardan altın değerlendirmeleri geldi. Ancak altın yorumlarına geçmeden altın fiyatlarındaki son duruma bakalım...
ALTINDA SON DURUM
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
887,73 TL
887,88 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.867,50 TL
1.867,96 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.418,90 TL
1.450,09 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.681,45 TL
5.788,98 TL
YARIM ALTIN FİYATI
2.831,85 TL
2.903,37 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.681,45 TL
5.788,98 TL
ATA ALTIN FİYATI
6.052,71 TL
6.205,63 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
491,33 TL
593,08 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
812,66 TL
844,00 TL
ALTINDA FED ETKİSİ
Yatırımcıların gözü uzun süredir Fed faiz kararındaydı. Fed'in faiz kararını açıklamasına saatler kaldı.
Piyasalar Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken; verilecek mesajlarda yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak. Fed’den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın Fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed’in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla beraber dünyada doların daha da güçlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları başka olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.
ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR
Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenirken; altın fiyatları değer kayıpları yaşıyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 3,01 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3,5 yılın zirvesini görürken; bugün en yüksek yüzde 2,98 seviyesini gördü. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 2,73 seviyesine tırmanarak 3,5 yılın zirvesine yakın işlem görüyor.
ABD dolarının başta Euro ve Japon Yeni olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren Dolar Endeksi, güçlenmesini sürdürüyor. Dolar Endeksi bugün en yüksek 103,64 seviyesini görürken; şu dakikalarda 103,58 seviyesinde hareket ediyor.
HAZİRANDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI GELİR Mİ?
ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde bulunurken; mart ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,5 seviyesine yükselmişti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise beklentilerin üzerinde yükseldi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD büyüme rakamları da, piyasa beklentilerinin aksine negatif geldi. Piyasalar ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyümesini beklerken; ABD ekonomisi yüzde 1,4 oranında daraldı.
Gelen olumsuz ekonomik veriler sonrası, piyasalar Fed’in haziran ayında 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Fed’in haziran toplantısında izleyebileceği sıkılaşma adımı ile ilgili mesajlar, özellikle yarın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında aranacak.
ALTIN İÇİN SON ALIM FIRSATI
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.
Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi: Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda finaldir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz.
Ekonomist Tuna Kaya ise, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi. Tuna Kaya ise, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.
Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.
3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI
Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.
Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA BANKASI'NDAN ALTIN TAHMİNİ
Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.
Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.