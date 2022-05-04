Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi: Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.