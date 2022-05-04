Altın gemisi SS Central America'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

"Altın gemisi" olarak da bilinen SS Central America, ABD’nin California eyaletinde yeni bulunan bazı zenginliklerle birlikte 1857 yılında Güney Carolina eyaletinin kıyılarında battı. ABD'nin doğu kıyısına dönen 425 kişi, çıkan bir kasırganın ardından geminin batmasıyla Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine gömüldü. Gemidekiler, onları zengin eden tahminen 21 ton altın sikke ve külçe ile birilikte battı. Bununla birlikte, bazı yolcular aynı zamanda daha kişisel değere sahip bir şey taşıyorlardı