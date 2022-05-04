Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaAltın gemisi SS Central America'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...
HaberlerDünya Haberleri Altın gemisi SS Central America'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...
ABONE OL

Altın gemisi SS Central America'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

21 ton altın sikke ve diğer hazinelerle batan SS Central America gemisinde yapılan keşifler devam ederken, gemide ölen 425 kişiden bazılarına ait fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Söz konusu fotoğraflar, tarihe yeni bir ışık tutarken, fotoğrafların okyanusun yüzlerce metre altında çok iyi korunduğu görüldü.

• 04 Mayıs 2022 - 15:19 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2022 - 15:19 • Son Güncelleme:
1Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

"Altın gemisi" olarak da bilinen SS Central America, ABD’nin California eyaletinde yeni bulunan bazı zenginliklerle birlikte 1857 yılında Güney Carolina eyaletinin kıyılarında battı. ABD'nin doğu kıyısına dönen 425 kişi, çıkan bir kasırganın ardından geminin batmasıyla Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine gömüldü. Gemidekiler, onları zengin eden tahminen 21 ton altın sikke ve külçe ile birilikte battı. Bununla birlikte, bazı yolcular aynı zamanda daha kişisel değere sahip bir şey taşıyorlardı

2Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

2014'te yapılan keşif esnasında geminin enkazından kurtarılanlar, fotoğrafçılığın ilk başarılı ticari biçimi olan dagerreyotipler (metal bir plaka üzerinde tutulan tek seferlik bir resim) ve bir tür cam plaka fotoğrafçılığı olan ambrotiplerdi. Fotoğraflar ilk kez şimdi yayınlandı.

3ALTINLAR HALA PAYLAŞILAMIYOR

ALTINLAR HALA PAYLAŞILAMIYOR

Diğer taraftan SS Central America’nın batığı ilk kez 1988 yılında bulundu. Ardından enkazdaki değerli maden ve eşyaları kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.

4Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

SS Central America Projesi'nin eski baş bilimcisi ve tarihçisi Bob Evans, fotoğrafların on yıldan uzun bir süre önce kurtarıldığını, ancak okyanus tabanında gemiyle birlikte bulunan altın üzerinde "çetin bir yasal savaş" olduğunu söyledi.

5Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Bu durum ise bir asırdan fazla bir süre deniz yatağında yattıktan sonra bile hala bozulmamış olan fotoğrafların yayınlanmasının gecikmesine neden oldu.

6Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Evans, 1983'ten beri SS Central Amerika’yı araştırıyor ve onu "kaybedilmiş Amerika tarihinin ilginç bir parçası" olarak nitelendiriyor.

7Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Evans, "Yolcular için önemli olan şeylerin paraları ve fotoğrafları olduğunu görmek inanılmaz bir andı. Son nefeslerini verirken bunlara tutunmuşlardı” diye konuştu.

8Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Öte yandan, 1850'lerde fotoğrafçılık ABD’de son derece popüler hale geldi ve California'ya altın aramaya giden insanlar evlerindeki sevdiklerine fotoğraf gönderirdi.

9Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Evans, “Belki de bazı yönlerden yepyeni bir modaydı. İnsanlar, bir yağlı boya ressamı tutmak yerine, bir veya iki dolar vererek fotoğraf çektiriyordu. Ekonomik statülerini ve iyi giyimlerini böylece sergileme imkanı buluyorlardı. O zamanlar San Francisco'da onlarca fotoğraf stüdyosu vardı” dedi.

10Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Evans, “Belki de bazı yönlerden yepyeni bir modaydı. İnsanlar, bir yağlı boya ressamı tutmak yerine, bir veya iki dolar vererek fotoğraf çektiriyordu. Ekonomik statülerini ve iyi giyimlerini böylece sergileme imkanı buluyorlardı. O zamanlar San Francisco'da onlarca fotoğraf stüdyosu vardı” dedi.

11Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Diğer taraftan Evans, fotoğrafların bu kadar iyi korunmasının bir nedeninin o zamanki fotoğrafçılık yöntemleri nedeniyle, bir kasada sulu ortamdan kapatılmış olmaları olduğunu söyledi. Bunlar, deri kaplı ahşap da dahil olmak üzere çeşitli kaliteli malzemelerden üretilmişti.

12Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Okyanusun dibindeki sert tuzlu ve yüksek basınçlı bir ortam olsa da, fotoğrafları koruyan bir diğer faktör de Atlantik sularının serinliğiydi.

13Altın gemisi SS Central Americanın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Öte yandan, talihsiz gemiyi 2. kategori bir kasırganın batırdığına inanılıyor. Yaklaşık 150 kişi kurtarıldı, ancak kaptan da dahil olmak üzere 425 kişi gemiyle birlikte battı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

Altın gemisi SS Central America'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Altın gemisi SS Central America'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! 21 ton altın sikke ile okyanusun dibine gömüldü...

Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

Altın fiyatları için kritik gün, sadece saatler kaldı! Alım için son fırsat, gram, çeyrek, yarım ve tam...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...