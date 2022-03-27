Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika uyarısı! Altın tepetaklak olacak! Açıklamalar peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe uyarılar geldi. Altın fiyatları tepetaklak olacak. Dolar kuru ve ons altın ile yön bulan gram altın fiyatları haftayı 930 TL bandının üzerinde bitirdi. Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerin etkisiyle destek bulan ons altın fiyatı ve bu taraftan esen rüzgarla seyreden gram altın TL fiyatı için şahinleşen Fed yükselişleri sınırlıyor. Yatırımcılar, "Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL" sorusuna yanıt ararken, Kapalıçarşı`dan son dakika altın fiyatları hafta boyunca en çok takip edilenler arasında yer aldı. Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte güvenli liman gömleğini giyen altın yükseliş trendini güçlendirmeye çalışırken bir yandan da Fed baskısı yemeye devam ediyor. Altın fiyatları, ons tarafında 1950 dolar bandının üzerinde seyrederken, gram tarafında ise 930 TL üzerinde haftayı kapattı.
Kapalıçarşı'da gün içinde en çok merak edilen konular arasında gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı yer alıyor.
28 Ocak'ta 1.780 dolar seviyesini gördükten sonra yükseliş trendi yakalayan altın fiyatları, gittikçe şahinleşen merkez bankaları ile baskı yedi. ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, piyasadaki beklentilerini sıraladı.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Rusya'ya yeni yaptırımlar gelebileceği algısı altın fiyatları için destek oldu
Dünya merkez bankalarının şahin söylemlerine rağmen özellikle Fed'in 50 baz puan faiz artırımı yerine 25 baz puan faiz artışı tercih etmesi
Küresel düzeyde artan enflasyon ile enflasyondan korunma aracı olarak altın talebinin artması
"RUSYA UKRAYNA TARAFINDAKİ SÜREÇ UZADIKÇA ALTIN TALEBİ ARTIYOR"
Piyasalarda riskli varlıklarda alımları baskılayan bütün negatif haberlerin altın fiyatları için destek olduğunu vurgulayan Sarı, "Ons altın fiyatı için 1.960 seviyesi önemli. Rusya Ukrayna Savaşı'nın sürmesi ve bu sürecin uzaması durumunda değerli metallerde yukarı yönlü fiyatlamaların olduğunu görebilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞEBİLİR"
Ons altın fiyatı için 1.970 dolar seviyesinin geçilmesiyle beraber önce 2.000 psikolojik bandı ardından 2.100 dolar düzeyinin konuşulabileceğini ifade eden uzman isim, "Altını düşürebilecek noktalar merkez bankaları olabilir. Burada faiz artırımları yükseldikçe altın fiyatları sert düşebilir. Ancak uzlaşma sağlanana kadar altın güçlü kalmaya devam edebilir" diye konuştu.
"ONS ALTIN İÇİN 1.900 DOLAR, GRAM ALTIN İÇİN 900 TL KRİTİK"
Gram altın için 950 TL seviyesinin üzerinde 1000 TL kanalının gündeme gelebileceğini ifade eden Sarı, "Dünyada fonlar, kurumlar, bireyseller enflasyona karşı varlıklarını koruma yoluna gidebilirler. Gram altında 900 TL üzerinde, ons altın tarafında 1.900 dolar üzerinde geçici yükselişler sürebilir" yorumunda bulundu.
ONS ALTIN YATAY SEYRETTİ
Geçtiğimiz gün NATO zirvesi öncesi sert yükseliş kaydeden ons altın 1966 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra haftayı 1956 dolardan kapattı.
Yatırımcıların da, düğün yapacakların da, piyasaların da başını döndüren altın fiyatları için piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İslam Memiş altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve enflasyon endişeleri ile 2 bin 70 doları gören ons altın bir süredir 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı.İslam Memiş, ‘Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?’ diye merak eden yatırımcılara altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı.
Altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılar araştırmalarını sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok konuşulacak kritik bir değerlendirme geldi. Önemli haber akışının olmadığı ve bu yüzden dar bant aralığına sıkışarak belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu ifade eden İslam Memiş, “Bu süreçle birlikte yatırımcıların da kafası karışık.
Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi. Hafta başında Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası başkanının da açıklamalarını takip ettik.' dedi.
'Genelde şahin tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda' diyen İslam Memiş, 'Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar” diye konuştu.
Fed’in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş şunları söyledi “Ons altının 1900, beraberinde gram altının 900 lira seviyesinin altına gerilemesi gerekiyordu. Ama onlar için şöyle bir risk de var.
Emtia fiyatlarını aslında bir gecede baskılayabilirler. Böyle bir imkân var. Altın ve gümüş satarak bu fiyat gerilemelerini istedikleri an yapabilirler. Bu güç onların elinde var. Ama bu onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altını baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılar buradan yararlanacaktır.”
Ancak karşılarında dolardan uzaklaşılmasını istemeyen yatırımcıların olduğunu kaydeden İslam Memiş, “Eğer altın ve ons fiyatında bir operasyon yapılırsa, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan yatırımcı güvenli liman olarak altın alımı yapacak.
Bunu engellemek için sert düşüşleri gerçekleştirmiyorlar. Ons altında 1900-1950 dolar aralığında bir sıkışma var. Agresif yükseliş oldu ama sert bir geri çekilmeden sonra bu seviyelerde sıkıştı. Ons altının baskılanmasını yatırımcıların doları bırakmasını istemedikleri için yapıyorlar. Bu süreci bir sonraki toplantıya kadar devam ettireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ons Altın fiyatı değer kaybeden dolar endeksinin ve artan küresel endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde 1962 direncine kadar yükseldi.Analistler yükseliş için ilk etapta 1950 dolar direncinin takip edileceğini ve 2 bin dolarlı seviyelerin yeniden görülmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması gerektiğinin altını çizdi.1.950 dolar seviyesi üzerinde 1962 ve 1975 dirençleri yer alırken, 1900 dolar seviyesi altında ise 1885, 1972 ve 1850 destekleri bulunuyor.
Memiş, yatırımcıların aklındaki "Gram altın almanın zamanı geldi mi? Ne zaman almalıyız?" sorularına yanıt vererek şunları söyledi:“Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum.
Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım.”
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.488,52Çeyrek altın satış fiyatı: 1.522,08
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 2.967,74Yarım altın satış fiyatı: 3.044,16
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı: 6.140,15Tam altın satış fiyatı: 6.293,1