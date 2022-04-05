Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altında yıllar sonra bir ilk! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında görülmemiş olay! Altında yıllar sonra ilk kez oldu! Nisan ayının gelmesi ile düğün sezonu da yaklaştı. Her yıl bulunduğu gibi bu yıl de bahar ve yaz aylarında altına olan talebin yükselmesi beklenirken fiyatlara dair kuyumculardan yeni bir ön görü geldi. Kuyumcular ilaveten altın alımında taksit adedinin de arttırılmasını talep etti. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes yapılabilme ihtimalinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken; yatırımcılar güvenilir limanlardan çıktı. Altının ons fiyatı haftaya 1925 dolar seviyesinden başlarken; bugün içinde en yüksek 1926 dolar civarını, en düşük ise 1915 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında düşüşle 1918 dolardan prosedür gördü. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 913,13 lira civarını, en düşük ise 904,60 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, 912 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1486 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 113 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarında son dakika!Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2 bin doların üstüne çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1930 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 912 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar doğrultusundan altın fiyatlarına dair ilerlemeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir ön görü geldi.
Düğün sezonu yaklaşırken altına olan talebin artacağı görüşünde olan kuyumcular taksitlendirme adedinin artırılmasını istedi. Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üstüne söylediğimiz çoğu şey net olarak gerçekleşti. Dünya çapında de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK
Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan isteği arttıracağını açıklayan Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu halde ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak.
İnsanlar birikimlerini altına yatıracak. Global zenginler altın onsuna dönüyor. Altının onsu bin 930 dolar, önümüzdeki dönemlerde ise altın onsunun yükseleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
ALTIN ALIRKEN TAKSİT ARTSIN
Altın alımlarında taksit adedinin arttırılmasının mühim olduğunu açıklayan Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz.
Düğünleri halkın edebilmesi amacıyla taksit adedinin arttırılmasını da mühim görmekteyiz. Asgari ücretli iki alyans alsa ortalama 4 bin lira tutarında" şeklinde konuştu.
EZBER BOZAN ALTIN YORUMLARI
Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelir iken yerli eksperler kadar yabancı eksper yorumları da ilgiyle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Pazar analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 yıldır yassı bir piyasa yaşandığını
Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine karşın madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti.
Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin unsurunu çifte vuruşa bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi bulunduğunu söyledi.
Başarılı stratejist altının tarihin en mühim 3 kırılmasından birinin eşiğinde bulunduğunu söyleyerek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar civarını aşması ve bu seviyeyi kırması durumunda 3 bin dolarlık yukarıya yönlü amacıne ulaşacağını, ardından ise 4 bin dolarlık amacı tetikleyebileceğini iddia etti.
Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli bulunduğu belirti edilen altın fiyatları amacıyla on senelik bazlardan kurtulması durumunda sert bir yükseliş bekleniyor.
ALTINA ALICI YOK!
İngiltere'deki birtakım altın rafinerilerinin, pazar kuralları izin vermesine karşın Rus külçelerini tekrardan eritmeyi reddettiği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu ardından Rus ürünlerine yapılan ambargolara bir yenisi daha eklendi.
İngiltere'de birtakım altın rafinerilerinin Rus külçelerini tekrardan eritmeyi reddettiği iddia edildi.
Bloomberg'in mevzuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre LBMA, hala ticaretine izin verilen işgalden evvel imal edilen metaller ile işgal ardından imal edilen Rus altınları arasında bir fark yapmaya başladı.
Birliğin işgal ardından imal edilen külçeleri tekrardan eritmeyi reddettiği belirtildi. LBMA sözcüsü husus ile ilgili yaptığı açıklamada, akredite listenin askıya alınma kararı evveli basılan altınları kabul ettiklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinde gelişme sağlanamadığı ve askerlerini Donbas bölgesinin ele geçirilmesinin tamamlanması amacıyla tekrardan yerleştirdiğini açıklamasının savaşın uzama olasılığını artırdığı düşünülüyor.
Bloomberg kaynaklarına göre Biden idaresi ülkenin petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varillik bir alanı birkaç aylığına pazara sürerek çoğalan benzin fiyatlarıyla mücadele ve Rusya'dan meydana gelen tedarik boşluklarını doldurmayı değerlendiriyor.
Yatırımcılar durgunluğa işaret eden mühim tahvil getirilerinin tersine dönmesi ardından Fed'in sıkılaşma politikasının ne kadar agresif olduğunu öngörmeye çalışıyorlar.
JPMorgan Chase & Co. Fed'in faiz artırma tahminlerini güncelleyerek önümüzdeki iki toplantıdaki 25 baz puanlık artış tahminlerini 50 baz puan olarak değiştirdi.
"Petrol piyasasında şu andaki belirsizlik ve dalgalı seyri göz önünde bulundurursak, altın piyasasının petrol piyasalarında yaşanan günlük dalgalanmalara çok çok odaklanmaması gerekliliğini düşünüyorum"
ING Groep NV Emtia Stratejileri Müdürü Warren Patterson, "Fakat vakit içersinde kalıcı olarak daha zayıf fiyatlar elde edilebilirse bu enflasyon endişelerinin gevşemesine ve Fed'in faiz artışlarında korkulduğu kadar agresif davranmamasına fırsat verebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Altın ve dolarda yaşanan sert düşüş ardından borcu olan vatandaşları uyaran Memiş, bu kısa vadeli düşüşlerin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekliliğini ve borç amacıyla altın ve dolar alımı amacıyla fırsat vakti olduğunu söyledi.
Enflasyon tehlikesini bir vakit daha devam edeceğini ve piyasalardaki düşüşün çok kısa vakitli olduğunun unutulmaması gerekliliğini ifade etti.
İslam Memiş, son bir aylık dönemde 900 TL'nin üstünde gram altın alımı yapılmaması gerekliliğini defalarca söylediğinin altını çizerek, kişilerin dalgalanmalar karşısında kaygı duymamalarını ve daha alt seviyeden gram altın alma şanslarının bulunduğunu belirtti.
Müzakereler sonrasında manipülasyon piyasasının döneme girdiğine ilgi çeken Memiş, 900 lira düzeyindeki fiyatlamaları altında alım düzeyi olarak gördüğünü hem de 850 - 900 TL arasının gram altın alımı amacıyla en uygun seviyeler olduğunu ifade etti.
Memiş, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının sert bir şekilde düşeceğini ya da yükseleceğini öngörüyor.
İslam Memiş, dolar kurundaki düşüşler amacıyla 14.80 TL altı düzeyinin kademeli alım fırsatı olduğunu ve bu seviyelerin kesinlikle değerlendirilmesi gerekliliğini söyledi.
Memiş, yaz aylarında altın, dolar ve gümüşte yeni zirveler görülebileceğini ve yaz aylarında piyasalar yönünden moralleri bozacak bir devreye girileceğini belirtiyor.
Para piyasaları uzmanı Memiş, şu an ciddi bir belirsizlik olduğunu ve dünya ekonomilerinin bundan sonra soluk alma devresine geçtiğinin altını çizerek, dolar ve altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını söyledi.