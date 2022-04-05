Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altında yıllar sonra bir ilk! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Düğün sezonu yaklaşırken altına olan talebin artacağı görüşünde olan kuyumcular taksitlendirme adedinin artırılmasını istedi. Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üstüne söylediğimiz çoğu şey net olarak gerçekleşti. Dünya çapında de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.