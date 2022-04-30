Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin! Tarih verildi! Gram altın 3 bin lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatları son 1 ayın dibini gördü. Altın fiyatları çok sert düştü. Fakat düşen altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan bomba tahminler geldi. Uzman isimler tarih vererek gram altının 3 bin lira olabileceğini ifade etti. Altın fiyatları ne kadar? Altına ne zaman yatırım yapılır? soruları ise cevabını buldu. Öte yandan, Nisan ayına 1937 dolar seviyesinden başlayan ons altın 18 Nisan’da 1998 doları görerek aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Zirve seviyeye çıktıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın yatırımcısını tedirgin etti. Perşembe günü ons altın fiyatı 1872 dolara gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın cuma günü 1919 dolara kadar toparlanma kaydetti ve nisan ayını 1896 dolar seviyesinden tamamladı. Cuma günü 916 liraya kadar yükselerek toparlanma kaydeden gram altın nisan ayını 905 lira seviyesinden kapattı. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama. Son haftalarda aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcısını tedirgin etti. Ons altın 2.5 ayın, gram altın ise 1 ayın en düşük seviyelerini test etti. Nisan ayında altına yatırım yapan kaybetti. Peki fiyatlar neden düşüyor? İşte detaylar...
Mart ayının başlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle birlikte 2 bin 70 doları aşan ons altın jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte büyük bir kazanç sağlamıştı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 yıl sonra ilk kez mart ayında faiz artışına gitmesi ve yüksek enflasyona karşın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırması nisan ayında altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Ukrayna savaşının etkisiyle güvenli liman altına talep artsa da Fed’in mayıs ayında 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin kuvvetlenmesi doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında 5 yılın zirvesine çıkarırken, bu durum altın fiyatlarının sert düşmesine neden oldu.
ONS ALTIN ‘FED’ ETKİSİYLE DİBİ GÖRDÜ
Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırılabileceğini söyledi.
Bu gelişme sonrası para ve emtia piyasalarında 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlandı.
2.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ
Nisan ayına 1937 dolar seviyesinden başlayan ons altın 18 Nisan’da 1998 doları görerek aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.
Zirve seviyeye çıktıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın yatırımcısını tedirgin etti.
Perşembe günü ons altın fiyatı 1872 dolara gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesine indi.
Ons altın cuma günü 1919 dolara kadar toparlanma kaydetti ve nisan ayını 1896 dolar seviyesinden tamamladı.
NİSAN AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
Son iki hafta içerisinde aşağı yönlü bir seyir izleyerek sert düşen ons altın nisan ayı genelinde yüzde 2.11 oranında değer kaybetti.
GRAM ALTIN 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ
Nisan ayına 914 lira seviyesinden başlayan gram altın 18 Nisan’da ons altının sert yükselmesinin etkisiyle birlikte 941 liraya ulaşarak aylık bazda zirveyi gördü.
Bu gelişme sonrasında yönünü aşağı çeviren gram altın perşembe günü 890 liraya inerek 1 ayın en düşük seviyesine indi.
Cuma günü 916 liraya kadar yükselerek toparlanma kaydeden gram altın nisan ayını 905 lira seviyesinden kapattı.
Son iki hafta içerisinde ons altına benzer hareketler göstererek düşüş kaydeden gram altın fiyatı nisan ayında yatırımcısına yüzde 0.9 oranında kaybettirdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu seviyelerin alım için final olduğunu belirtti. Ekonomist Tuna Kaya'dan ise önemli bir uyarı geldi.
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Gram altın 909,89, çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liralar seviyesine tekrar yükseldi. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik piyasa uzmanları tarafından da yakından takip ediliyor.
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.
Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi:
Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir.
Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli Süreç 1 Mayıs’ta başlar.
GRAM ALTIN 1450 TL SEVİYELERİNİ GÖRECEK
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Tuna Kaya, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi.
Tuna Kaya, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı.
ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.
Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.
3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI
Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.
Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.
Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor.
Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.461,961.494,24
YARIM ALTIN FİYATI
2.888,322.961,80