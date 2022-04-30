Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin! Tarih verildi! Gram altın 3 bin lira...

Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.