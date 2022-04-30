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    EkonomiAltın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin! Tarih verildi! Gram altın 3 bin lira...
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    Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin! Tarih verildi! Gram altın 3 bin lira...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatları son 1 ayın dibini gördü. Altın fiyatları çok sert düştü. Fakat düşen altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan bomba tahminler geldi. Uzman isimler tarih vererek gram altının 3 bin lira olabileceğini ifade etti. Altın fiyatları ne kadar? Altına ne zaman yatırım yapılır? soruları ise cevabını buldu. Öte yandan, Nisan ayına 1937 dolar seviyesinden başlayan ons altın 18 Nisan’da 1998 doları görerek aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Zirve seviyeye çıktıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın yatırımcısını tedirgin etti. Perşembe günü ons altın fiyatı 1872 dolara gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın cuma günü 1919 dolara kadar toparlanma kaydetti ve nisan ayını 1896 dolar seviyesinden tamamladı. Cuma günü 916 liraya kadar yükselerek toparlanma kaydeden gram altın nisan ayını 905 lira seviyesinden kapattı. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...

    • 30 Nisan 2022 - 13:09 • Son Güncelleme:
    • 30 Nisan 2022 - 13:09 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama. Son haftalarda aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcısını tedirgin etti. Ons altın 2.5 ayın, gram altın ise 1 ayın en düşük seviyelerini test etti. Nisan ayında altına yatırım yapan kaybetti. Peki fiyatlar neden düşüyor? İşte detaylar...

    2Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Mart ayının başlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle birlikte 2 bin 70 doları aşan ons altın jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte büyük bir kazanç sağlamıştı.

    3Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 yıl sonra ilk kez mart ayında faiz artışına gitmesi ve yüksek enflasyona karşın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırması nisan ayında altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

    4Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Ukrayna savaşının etkisiyle güvenli liman altına talep artsa da Fed’in mayıs ayında 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin kuvvetlenmesi doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında 5 yılın zirvesine çıkarırken, bu durum altın fiyatlarının sert düşmesine neden oldu.

    5ONS ALTIN ‘FED’ ETKİSİYLE DİBİ GÖRDÜ

    ONS ALTIN ‘FED’ ETKİSİYLE DİBİ GÖRDÜ

    Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırılabileceğini söyledi.

    6Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Bu gelişme sonrası para ve emtia piyasalarında 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlandı.

    72.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

    2.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

    Nisan ayına 1937 dolar seviyesinden başlayan ons altın 18 Nisan’da 1998 doları görerek aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

    8Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Zirve seviyeye çıktıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın yatırımcısını tedirgin etti.

    9Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Perşembe günü ons altın fiyatı 1872 dolara gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesine indi.

    10Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Ons altın cuma günü 1919 dolara kadar toparlanma kaydetti ve nisan ayını 1896 dolar seviyesinden tamamladı.

    11NİSAN AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

    NİSAN AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

    Son iki hafta içerisinde aşağı yönlü bir seyir izleyerek sert düşen ons altın nisan ayı genelinde yüzde 2.11 oranında değer kaybetti.

    12GRAM ALTIN 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

    GRAM ALTIN 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

    Nisan ayına 914 lira seviyesinden başlayan gram altın 18 Nisan’da ons altının sert yükselmesinin etkisiyle birlikte 941 liraya ulaşarak aylık bazda zirveyi gördü.

    13Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Bu gelişme sonrasında yönünü aşağı çeviren gram altın perşembe günü 890 liraya inerek 1 ayın en düşük seviyesine indi.

    14Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Cuma günü 916 liraya kadar yükselerek toparlanma kaydeden gram altın nisan ayını 905 lira seviyesinden kapattı.

    15Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Son iki hafta içerisinde ons altına benzer hareketler göstererek düşüş kaydeden gram altın fiyatı nisan ayında yatırımcısına yüzde 0.9 oranında kaybettirdi.

    16Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu seviyelerin alım için final olduğunu belirtti. Ekonomist Tuna Kaya'dan ise önemli bir uyarı geldi.

    17Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Gram altın 909,89, çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liralar seviyesine tekrar yükseldi. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik piyasa uzmanları tarafından da yakından takip ediliyor.

    18Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.

    19Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi:

    20Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.

    21Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir.

    22Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli Süreç 1 Mayıs’ta başlar.

    23GRAM ALTIN 1450 TL SEVİYELERİNİ GÖRECEK

    GRAM ALTIN 1450 TL SEVİYELERİNİ GÖRECEK

    Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Tuna Kaya, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi.

    24Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Tuna Kaya, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı.

    25Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.

    26Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.

    273 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI

    3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI

    Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.

    28Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.

    29Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor.

    30Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

    Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

    31ÇEYREK ALTIN FİYATI

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.461,961.494,24

    32YARIM ALTIN FİYATI

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.888,322.961,80

    33Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin Tarih verildi Gram altın 3 bin lira...

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