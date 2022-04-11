Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması! Son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın fiyatlarıyla ilgili yeni rekor tahmini. Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Altında yeni rekor bekleniyor. Altın fiyatlarıyla ilgili iki senaryo ortaya çıktı. Bir süredir 1915-1945 dolar bandının dışına nadiren çıkarak oldukça sakin sayılabilecek bir seyir izleyen ons altında hareketlilik yeniden artmış durumda. Altının ons fiyatı yeni haftaya 1941 dolardan başladı. Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1,49 oranında kazandırdı. Gram altın 921 lira seviyelerinde bulunuyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları daha düşecek mi? Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Altın fiyatları rekor kıracak mı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrilirken, ABD Merkez Bankası Fed’in şahinleşen politika duruşu varlık fiyatlarını etkileyen ana unsur olmayı sürdürüyor. Bankanın çarşamba günü açıklanan mart ayı toplantı tutanakları ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri ile mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği ve aylık 95 milyar dolarlık bilanço küçültme sürecinin başlayacağı beklentileri güçlenirken, bu durum tahvil piyasasından çıkışların sürmesini beraberinde getirdi.
Altın fiyatını doğrudan etkileyecek enflasyon rakamları da piyasaların odağında olacak. Bu hafta gözler yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
YAPTIRIMLAR RİSK ALGISINI ARTTIRDI
Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı da yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Hafta içinde Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından bir süredir açıklanması beklenen yeni yaptırımlar sonrası risk algısı arttı. İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi
ABD ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın önde gelen iki büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı. Öte yandan Rusya'ya yeni yatırımlara da yasak getirildi.
PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE
Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerle brent petrol 98,3 dolara kadar gerilerken, haftayı yüzde 1,9 azalışla 102,1 dolardan tamamladı. Brent petrol bu sabah yüzde 2,3 düşüşle 100 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
ONS ALTIN
Bir süredir 1915-1945 dolar bandının dışına nadiren çıkarak oldukça sakin sayılabilecek bir seyir izleyen ons altında hareketlilik yeniden artmış durumda. Altının ons fiyatı yeni haftaya 1941 dolardan başladı.
Altın fiyatlarının Fed’den gelen şahin mesajlar ve yükselen ABD tahvil faizleri gibi belirgin risklere rağmen alt bandın üzerinde kuvvetli sayılabilecek bir şekilde tutunması, yukarı yönlü bir tepki oluşumu aşamasında olunduğunu düşündürüyordu.
Analistler yaptıkları teknik değerlendirmede fiyatların 1945 doların üzerinde kalınması durumunda 1960-1965 dolar seviyelerinin test edilmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Dolayısıyla altının günlük bazda yapacağı kapanışların önemi artmış durumda.
GRAM ALTIN
Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü.
Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1,49 oranında kazandırdı. Gram altın 11 Nisan Pazartesi sabahı 921 lira seviyelerinde bulunuyor.
ALTINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?
Altın fiyatları için tahminler araştırılırken Wall Street analistlerinden çarpıcı bir tahmin yapıldı. Analistler yakın vadede altın üzerinde düşüş öngörmediğini ve bu hafta daha yüksek fiyatlar beklediklerini dile getirdi. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” dedi.
Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden ise, altının geçen hafta karşılaştığı durum göz önüne alındığında, fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi. Ancak Madden, yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi.
Altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, “Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” ifadelerini kullandı.
ALTINDA İKİ SENARYO
Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler.
Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi. Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamaları:
"Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.
'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.
MAYIS AYI İÇİN UYARDI
Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum."
Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, “Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına da dikkat çekti.
Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.
Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.
Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.
ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.
Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.
Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.495,00 liradan alınıyor, 1.509,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.989,00 liradan alınıyor, 3.019,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.969,00 liradan alınıyor, 6.018,00 liradan satılıyor.