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    EkonomiAltın fiyatlarında yeni rekor açıklaması! Son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması! Son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması! Son dakika tahmini! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın fiyatlarıyla ilgili yeni rekor tahmini. Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Altında yeni rekor bekleniyor. Altın fiyatlarıyla ilgili iki senaryo ortaya çıktı. Bir süredir 1915-1945 dolar bandının dışına nadiren çıkarak oldukça sakin sayılabilecek bir seyir izleyen ons altında hareketlilik yeniden artmış durumda. Altının ons fiyatı yeni haftaya 1941 dolardan başladı. Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1,49 oranında kazandırdı. Gram altın 921 lira seviyelerinde bulunuyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları daha düşecek mi? Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Altın fiyatları rekor kıracak mı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

    • 11 Nisan 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
    • 11 Nisan 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrilirken, ABD Merkez Bankası Fed’in şahinleşen politika duruşu varlık fiyatlarını etkileyen ana unsur olmayı sürdürüyor. Bankanın çarşamba günü açıklanan mart ayı toplantı tutanakları ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri ile mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği ve aylık 95 milyar dolarlık bilanço küçültme sürecinin başlayacağı beklentileri güçlenirken, bu durum tahvil piyasasından çıkışların sürmesini beraberinde getirdi.

    2Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatını doğrudan etkileyecek enflasyon rakamları da piyasaların odağında olacak. Bu hafta gözler yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

    3YAPTIRIMLAR RİSK ALGISINI ARTTIRDI

    YAPTIRIMLAR RİSK ALGISINI ARTTIRDI

    Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı da yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Hafta içinde Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından bir süredir açıklanması beklenen yeni yaptırımlar sonrası risk algısı arttı. İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi

    4Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    ABD ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın önde gelen iki büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı. Öte yandan Rusya'ya yeni yatırımlara da yasak getirildi.

    5PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

    PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

    Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerle brent petrol 98,3 dolara kadar gerilerken, haftayı yüzde 1,9 azalışla 102,1 dolardan tamamladı. Brent petrol bu sabah yüzde 2,3 düşüşle 100 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

    6ONS ALTIN

    ONS ALTIN

    Bir süredir 1915-1945 dolar bandının dışına nadiren çıkarak oldukça sakin sayılabilecek bir seyir izleyen ons altında hareketlilik yeniden artmış durumda. Altının ons fiyatı yeni haftaya 1941 dolardan başladı.

    7Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarının Fed’den gelen şahin mesajlar ve yükselen ABD tahvil faizleri gibi belirgin risklere rağmen alt bandın üzerinde kuvvetli sayılabilecek bir şekilde tutunması, yukarı yönlü bir tepki oluşumu aşamasında olunduğunu düşündürüyordu.

    8Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Analistler yaptıkları teknik değerlendirmede fiyatların 1945 doların üzerinde kalınması durumunda 1960-1965 dolar seviyelerinin test edilmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Dolayısıyla altının günlük bazda yapacağı kapanışların önemi artmış durumda.

    9GRAM ALTIN

    GRAM ALTIN

    Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü.

    10Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1,49 oranında kazandırdı. Gram altın 11 Nisan Pazartesi sabahı 921 lira seviyelerinde bulunuyor.

    11ALTINDA YENİ REKOR MU GELİYOR

    ALTINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?

    Altın fiyatları için tahminler araştırılırken Wall Street analistlerinden çarpıcı bir tahmin yapıldı. Analistler yakın vadede altın üzerinde düşüş öngörmediğini ve bu hafta daha yüksek fiyatlar beklediklerini dile getirdi. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” dedi.

    12Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden ise, altının geçen hafta karşılaştığı durum göz önüne alındığında, fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi. Ancak Madden, yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi.

    13Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, “Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” ifadelerini kullandı.

    14ALTINDA İKİ SENARYO

    ALTINDA İKİ SENARYO

    Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler.

    15Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

    16Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

    17Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi. Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamaları:

    18Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    "Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.

    19Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.

    20MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum."

    21Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, “Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına da dikkat çekti.

    22Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.

    23Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.

    24Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.

    25Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.

    26Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

    27Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.

    28Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

    29Altın fiyatlarında yeni rekor açıklaması Son dakika tahmini Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    30ÇEYREK ALTIN NE KADAR

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın bugün 1.495,00 liradan alınıyor, 1.509,00 liradan satılıyor.

    31YARIM ALTIN NE KADAR

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın bugün 2.989,00 liradan alınıyor, 3.019,00 liradan satılıyor.

    32CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını 5.969,00 liradan alınıyor, 6.018,00 liradan satılıyor.

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