Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.670.73USD14.810.15ALTIN910.081.06
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    EkonomiAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...
    ABONE OL

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatları ile ilgili kritik açıklama geldi. Yatırımcıların beklediği tarih açıklandı. Altında yatırım için 'son fırsat' bitiyor. Çeyrek altın, yarım atın, tam, gram altın... Hepsi yükselecek. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hem altın almak isteyenler hem de altınını bozarak farklı yatırım araçlarına yönelmek isteyen yatırımcılar için kritik tarih belli oldu. Uzmanlardan flaş altın yorumları art arda geliyor. 1 Mayıs'ta süreç başlayacak. Dün güne düşüşle başlayan gram altın 904,22 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.471,31 liradan satıldı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...

    • 29 Nisan 2022 - 08:26 • Son Güncelleme:
    • 29 Nisan 2022 - 08:26 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Fed'in para politikasında daha agresif olacağı beklentilerinin destek verdiği ABD Doları, altın fiyatını aşağı itiyor. ABD Doları, pandemi dönemindeki zirvesine yaklaştı ve önde gelen para birimleri karşısında 2 yılın zirvesine çıktı. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla 1.900 bariyerinin altına indi. Uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altına getirdiği satışlarla 1.850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor.

    2Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Piyasalar, Fed'in agresif sıkılaştırma duruşuna ve Çin'in küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilecek COVID karantinalarına ilişkin artan endişeler arasında temkinli olmaya devam ediyor. Bu durum ABD Doları lehine bir akışı desteklerken, ons altın cephesinde satış baskısı hissediliyor. Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışını durdurması altına biraz destek verse de gözler Fed’de.

    3Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Japon Nomura, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, “süper agresif bir Fed’ beklentisine vurgu yaptı. Finans kuruluşu enflasyonun geldiği noktada Fed’in mayıs ayında 50 baz puan, haziran ve temmuz ayında ise 75 baz puan faiz artıracağını öngördü.

    4Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Fed’in altın üzerindeki baskı çığ gibi büyürken, 1.890 destek seviyesinin kırılmasıyla 1.870 dolara doğru satışlar geldi. Sonraki destek seviyeleri olarak 1.851 dolar ve 1.845 dolar seviyeleri izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.915 ve 1.935 dolar seviyeleri uzmanların takibinde.

    5DBS Bank: 1.780 doların altına kaymazsa yükseliş bozulmaz

    DBS Bank: 1.780 doların altına kaymazsa yükseliş bozulmaz

    CME Group, altının görünümü ile ilgili olarak yayınladığı videoda, fiyatların yükseliş kanalı içinde bir düzeltme olarak gerilediğini belirtti. DBS Bank da altında yaşanan rallinin ancak fiyatların 1.780 dolar-1.763 dolar altına sarkan düşüşlerde bozulacağını söylüyor. DBS Bank Stratejisti Benjamin Wong da altındaki düşüşü düzeltme olarak yorumluyor ve “1.944 dolar ve 1.925 dolar desteklerinin çok hızlı kırılması fiyatları bir anda 1.890 seviyesine çekti. Bir sonraki destek 1.849 dolarda aranabilir. Ancak temel senaryomuza göre, altının Mart 2021'deki 1.677 dolarlık dip seviyelerinden başlayan rallisini terk etmesi için 1.780 dolar-1,763 doların altına bir kayma olması gerektiği yönünde. Bu gerçekleşmediği sürece 1.967-1.980 dolara geri dönülebilir.

    6Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Commerzbank'taki stratejistler Fed’in faiz artırımlarına rağmen ons altın için yıl onunda 1.900 dolar bekliyor. Önceki tahmin 1.800 dolardı. Alman banka, uzun vadede enflasyonun yüksek seviyede kalacağına inanıyor ve zayıf ekonomik verilerin faiz oranlarını dizginleyeceğini düşünerek, “ Gelecek yıl için fiyatın ons başına 2.000 dolara yükselmesini bekliyoruz” diyor. Commerzbank’ın önceki tahmini 1.900 dolardı.

    7FAİZ ARTIŞLARINA ALTIN NASIL TEPKİ VERİYOR

    FAİZ ARTIŞLARINA ALTIN NASIL TEPKİ VERİYOR?

    Bazı uzmanlar Fed’in yarattığı baskının altını dibe çekeceğini düşünürken, bazı uzmanlar ise daha önceki verilere bakarak faiz artışlarının ekonomi üzerinde yarattığı baskının borsaları vurup altına destek verebileceğini savunuyor.

    8Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Sıkılaştırma döngüleri sırasında faiz oranları yükseldikçe doların cazibesi artar ve yatırımcı hisse senedi gibi faiz artışına karşı hassas varlıkları elden çıkarır. Sabit getirisi olmayan altın da riskli görülerek satış gelen enstrümanlar arasında yer alır. Visual Capitalist tarafından Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak yayınlanan bir grafik ons altının, Fed’in faiz artışları öncesinde dolar ve borsalardan daha kötü performans gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015’in Aralık ayında, Janet Yellen'ın ilk faiz artışı öncesinde altın 1.050 dolarla dibe vurmuş, sonrasında değerli metalin neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyelerine iki katına çıkmasından hemen önce altının ons başına 1.050 dolarla dibe vurdu. Sonrasında iki katına yakın yükselmişti.

    9ALTIN FİYATLARI YÜZDE 400 ARTTI

    ALTIN FİYATLARI YÜZDE 400 ARTTI

    Alan Greenspan'in Haziran 2004'te faiz oranlarını artırmasıyla başlayan bir önceki sıkılaştırma döngüsünde de benzer şekilde altının onsu 380 dolarda dibe vurmuştu. Sonrasında 7 yıl içinde altının fiyatı yüzde 400 attı.

    10ALTINDA SON ALIM FIRSATI

    ALTINDA SON ALIM FIRSATI!

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili açıkamasında ''Gram altın 893 lira, Ons 1.877 dolar. 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ben nazarımda finaldir'' dedi.

    11Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Final yapıyor, 1 Mayısta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarının 1 Mayıs’tan itibaren yükselişe geçeceğini belirten İslam Memiş, “Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli.

    121 MAYISTA BAŞLIYOR

    1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

    Süreç 1 Mayıs başlar. Alım yapacaklar, ekran ile satın alım fiyatları arasında 10 lira makas aralığını unutmamalı! Yani, ekranda düşük görünse de ucuz alacaksınız veya daha da geriledi iyi ki almamışım anlamına gelmez Ekranda gördüğünüz rakamın üzerine en az 10-15 lira fark koyun. Makas aralığı taktiksel.” ifadelerini kullandı.

    13ALTINDA SON DURUM

    ALTINDA SON DURUM!

    Analistler, dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktardı. Bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

    1429 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR

    29 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altın fiyatları 29 Nisan Cuma günü için yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana düşüşte olan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. İşte, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

    15GRAM ALTIN FİYATI

    GRAM ALTIN FİYATI

    906,55 TL

    912,18 TL

    16SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    904,87 TL

    905,01 TL

    17CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    5.791,06TLBR>
    5.900,48 TL

    18ÇEYREK ALTIN FİYATI

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.448,23 TL

    1.480,20 TL

    19YARIM ALTIN FİYATI

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.886,48 TL

    2.959,29 TL

    2022 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    822,95 TL

    851,05 TL

    21ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.900,75 TL

    1.901,19 TL

    22ZİYNET ALTINI FİYATI

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.791,06 TL

    5.900,48 TL

    23ATA ALTIN FİYATI

    ATA ALTIN FİYATI

    5.953,75 TL

    6.102,16 TL

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

    Rusya'da büyük şok! Sır gibi saklanan bilgileri Ukrayna gizli servisi yayınladı...

    Rusya'da büyük şok! Sır gibi saklanan bilgileri Ukrayna gizli servisi yayınladı...

    Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu! Diyanet il il açıkladı

    Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu! Diyanet il il açıkladı

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...