Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatları ile ilgili kritik açıklama geldi. Yatırımcıların beklediği tarih açıklandı. Altında yatırım için 'son fırsat' bitiyor. Çeyrek altın, yarım atın, tam, gram altın... Hepsi yükselecek. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hem altın almak isteyenler hem de altınını bozarak farklı yatırım araçlarına yönelmek isteyen yatırımcılar için kritik tarih belli oldu. Uzmanlardan flaş altın yorumları art arda geliyor. 1 Mayıs'ta süreç başlayacak. Dün güne düşüşle başlayan gram altın 904,22 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.471,31 liradan satıldı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...
Fed'in para politikasında daha agresif olacağı beklentilerinin destek verdiği ABD Doları, altın fiyatını aşağı itiyor. ABD Doları, pandemi dönemindeki zirvesine yaklaştı ve önde gelen para birimleri karşısında 2 yılın zirvesine çıktı. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla 1.900 bariyerinin altına indi. Uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altına getirdiği satışlarla 1.850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor.
Piyasalar, Fed'in agresif sıkılaştırma duruşuna ve Çin'in küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilecek COVID karantinalarına ilişkin artan endişeler arasında temkinli olmaya devam ediyor. Bu durum ABD Doları lehine bir akışı desteklerken, ons altın cephesinde satış baskısı hissediliyor. Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışını durdurması altına biraz destek verse de gözler Fed’de.
Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Japon Nomura, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, “süper agresif bir Fed’ beklentisine vurgu yaptı. Finans kuruluşu enflasyonun geldiği noktada Fed’in mayıs ayında 50 baz puan, haziran ve temmuz ayında ise 75 baz puan faiz artıracağını öngördü.
Fed’in altın üzerindeki baskı çığ gibi büyürken, 1.890 destek seviyesinin kırılmasıyla 1.870 dolara doğru satışlar geldi. Sonraki destek seviyeleri olarak 1.851 dolar ve 1.845 dolar seviyeleri izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.915 ve 1.935 dolar seviyeleri uzmanların takibinde.
DBS Bank: 1.780 doların altına kaymazsa yükseliş bozulmaz
CME Group, altının görünümü ile ilgili olarak yayınladığı videoda, fiyatların yükseliş kanalı içinde bir düzeltme olarak gerilediğini belirtti. DBS Bank da altında yaşanan rallinin ancak fiyatların 1.780 dolar-1.763 dolar altına sarkan düşüşlerde bozulacağını söylüyor. DBS Bank Stratejisti Benjamin Wong da altındaki düşüşü düzeltme olarak yorumluyor ve “1.944 dolar ve 1.925 dolar desteklerinin çok hızlı kırılması fiyatları bir anda 1.890 seviyesine çekti. Bir sonraki destek 1.849 dolarda aranabilir. Ancak temel senaryomuza göre, altının Mart 2021'deki 1.677 dolarlık dip seviyelerinden başlayan rallisini terk etmesi için 1.780 dolar-1,763 doların altına bir kayma olması gerektiği yönünde. Bu gerçekleşmediği sürece 1.967-1.980 dolara geri dönülebilir.
Commerzbank'taki stratejistler Fed’in faiz artırımlarına rağmen ons altın için yıl onunda 1.900 dolar bekliyor. Önceki tahmin 1.800 dolardı. Alman banka, uzun vadede enflasyonun yüksek seviyede kalacağına inanıyor ve zayıf ekonomik verilerin faiz oranlarını dizginleyeceğini düşünerek, “ Gelecek yıl için fiyatın ons başına 2.000 dolara yükselmesini bekliyoruz” diyor. Commerzbank’ın önceki tahmini 1.900 dolardı.
FAİZ ARTIŞLARINA ALTIN NASIL TEPKİ VERİYOR?
Bazı uzmanlar Fed’in yarattığı baskının altını dibe çekeceğini düşünürken, bazı uzmanlar ise daha önceki verilere bakarak faiz artışlarının ekonomi üzerinde yarattığı baskının borsaları vurup altına destek verebileceğini savunuyor.
Sıkılaştırma döngüleri sırasında faiz oranları yükseldikçe doların cazibesi artar ve yatırımcı hisse senedi gibi faiz artışına karşı hassas varlıkları elden çıkarır. Sabit getirisi olmayan altın da riskli görülerek satış gelen enstrümanlar arasında yer alır. Visual Capitalist tarafından Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak yayınlanan bir grafik ons altının, Fed’in faiz artışları öncesinde dolar ve borsalardan daha kötü performans gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015’in Aralık ayında, Janet Yellen'ın ilk faiz artışı öncesinde altın 1.050 dolarla dibe vurmuş, sonrasında değerli metalin neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyelerine iki katına çıkmasından hemen önce altının ons başına 1.050 dolarla dibe vurdu. Sonrasında iki katına yakın yükselmişti.
ALTIN FİYATLARI YÜZDE 400 ARTTI
Alan Greenspan'in Haziran 2004'te faiz oranlarını artırmasıyla başlayan bir önceki sıkılaştırma döngüsünde de benzer şekilde altının onsu 380 dolarda dibe vurmuştu. Sonrasında 7 yıl içinde altının fiyatı yüzde 400 attı.
ALTINDA SON ALIM FIRSATI!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili açıkamasında ''Gram altın 893 lira, Ons 1.877 dolar. 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ben nazarımda finaldir'' dedi.
Altın fiyatlarının 1 Mayıs’tan itibaren yükselişe geçeceğini belirten İslam Memiş, “Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli.
1 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Süreç 1 Mayıs başlar. Alım yapacaklar, ekran ile satın alım fiyatları arasında 10 lira makas aralığını unutmamalı! Yani, ekranda düşük görünse de ucuz alacaksınız veya daha da geriledi iyi ki almamışım anlamına gelmez Ekranda gördüğünüz rakamın üzerine en az 10-15 lira fark koyun. Makas aralığı taktiksel.” ifadelerini kullandı.
ALTINDA SON DURUM!
Analistler, dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktardı. Bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
29 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları 29 Nisan Cuma günü için yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana düşüşte olan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. İşte, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
906,55 TL
912,18 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
904,87 TL
905,01 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.791,06TLBR>
5.900,48 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.448,23 TL
1.480,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
2.886,48 TL
2.959,29 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
822,95 TL
851,05 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.900,75 TL
1.901,19 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.791,06 TL
5.900,48 TL
ATA ALTIN FİYATI
5.953,75 TL
6.102,16 TL