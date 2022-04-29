Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 'Final' yapıyor, 1 Mayıs'ta başlıyor, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın...

DBS Bank: 1.780 doların altına kaymazsa yükseliş bozulmaz

CME Group, altının görünümü ile ilgili olarak yayınladığı videoda, fiyatların yükseliş kanalı içinde bir düzeltme olarak gerilediğini belirtti. DBS Bank da altında yaşanan rallinin ancak fiyatların 1.780 dolar-1.763 dolar altına sarkan düşüşlerde bozulacağını söylüyor. DBS Bank Stratejisti Benjamin Wong da altındaki düşüşü düzeltme olarak yorumluyor ve “1.944 dolar ve 1.925 dolar desteklerinin çok hızlı kırılması fiyatları bir anda 1.890 seviyesine çekti. Bir sonraki destek 1.849 dolarda aranabilir. Ancak temel senaryomuza göre, altının Mart 2021'deki 1.677 dolarlık dip seviyelerinden başlayan rallisini terk etmesi için 1.780 dolar-1,763 doların altına bir kayma olması gerektiği yönünde. Bu gerçekleşmediği sürece 1.967-1.980 dolara geri dönülebilir.