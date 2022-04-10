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    EkonomiAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Flaş tahmin geldi! Tarih verildi! Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Flaş tahmin geldi! Tarih verildi! Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Flaş tahmin geldi! Tarih verildi! Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe tahminler geldi. Altın fiyatları yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları ne zaman düşer? gibi sorular cevabını buldu. Piyasa uzmanları ve bankalar altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Öte yandan Cuma günü yükselişe geçen ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1947 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı. Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı. İşte altın fiyatlarındaki iki senaryo ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

    • 10 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
    • 10 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta Fed’in mart ayında gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklarındaydı. Fed üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar küçültülmesi yönünde görüş bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte 9 trilyon dolar büyüklüğü olan Fed’in toplam bilançosu yıllık olarak 1 trilyon dolar azaltılacak.

    2Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Ayrıca Fed üyeleri bu yıl birkaç kez 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıktı.

    3DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİ AŞTI

    DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİ AŞTI

    ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesinin ardından dolar küresel çapta değer kazandı. Dolar endeksi cuma günü 100.189 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı.

    4Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarında paylaşılan sıkı para politikasına ilişkin mesajlar sonrası 1915 dolara kadar geriledi.

    5Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altının ons fiyatı çarşamba günü kısa süre içerisinde 1915 dolara gerilese de toparlanma kaydederek 1925 dolar seviyesinde kapandı.

    6ALTININ ONSU 1948 DOLARA ÇIKTI

    ALTININ ONSU 1948 DOLARA ÇIKTI

    Cuma günü yükselişe geçen ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1947 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı.

    7ONS ALTINDA FED VE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

    ONS ALTINDA FED VE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

    Rusya askerlerinin Ukrayna’dan çekilirken başkent Kiev’in yakınlarında bulunan Bucha kentinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin basına sızdırılması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Buna karşılık Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya’ya yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor. AB, Rusya’ya kömür ithalatını yasaklayan yaptırım paketini cuma günü onayladı.

    8Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yatırımlarını artırdı. AB ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları da özellikle emtia fiyatlarının sert yükselmesine neden oluyor.

    9Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Gıda ve enerji fiyatlarının küresel çapta hızla artması da dünya genelinde enflasyonu körüklüyor. Genel fiyat düzeyindeki artıştan korunmak amacıyla yatırımcıların altına yöneldiği görülüyor.

    10Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Fed’in sıkı para politikası sonrası altın fiyatlarında baskı artsa da küresel enflasyonun yukarı yönlü seyri ve Ukrayna krizi altına destek vermeye devam ediyor.

    11GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

    GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

    Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü.

    12Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı.

    13Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı.

    14ALTINDA İKİ SENARYO

    ALTINDA İKİ SENARYO

    Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

    15Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

    16Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi. Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamaları:

    17Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    "Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.

    18Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.

    19MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum."

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, “Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına da dikkat çekti.

    21Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.

    22Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.

    23Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.

    24Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

    25Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.

    26Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

    27Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.

    28Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

    29ÇEYREK ALTIN NE KADAR

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.498,00Çeyrek altın satış: 1.517,00

    30YARIM ALTIN NE KADAR

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.996,00Yarım altın satış: 3.035,00

    31TAM ALTIN NE KADAR

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış: 5.983,00Tam altın satış: 6.048,00

    32Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    33Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Flaş tahmin geldi Tarih verildi Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

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