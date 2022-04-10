Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Flaş tahmin geldi! Tarih verildi! Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

"Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.