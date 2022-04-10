Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Flaş tahmin geldi! Tarih verildi! Nisan ve mayıs ayında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe tahminler geldi. Altın fiyatları yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları ne zaman düşer? gibi sorular cevabını buldu. Piyasa uzmanları ve bankalar altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Öte yandan Cuma günü yükselişe geçen ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1947 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı. Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı. İşte altın fiyatlarındaki iki senaryo ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta Fed’in mart ayında gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklarındaydı. Fed üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar küçültülmesi yönünde görüş bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte 9 trilyon dolar büyüklüğü olan Fed’in toplam bilançosu yıllık olarak 1 trilyon dolar azaltılacak.
Ayrıca Fed üyeleri bu yıl birkaç kez 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıktı.
DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİ AŞTI
ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesinin ardından dolar küresel çapta değer kazandı. Dolar endeksi cuma günü 100.189 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı.
Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarında paylaşılan sıkı para politikasına ilişkin mesajlar sonrası 1915 dolara kadar geriledi.
Altının ons fiyatı çarşamba günü kısa süre içerisinde 1915 dolara gerilese de toparlanma kaydederek 1925 dolar seviyesinde kapandı.
ALTININ ONSU 1948 DOLARA ÇIKTI
Cuma günü yükselişe geçen ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1947 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı.
ONS ALTINDA FED VE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ
Rusya askerlerinin Ukrayna’dan çekilirken başkent Kiev’in yakınlarında bulunan Bucha kentinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin basına sızdırılması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Buna karşılık Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya’ya yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor. AB, Rusya’ya kömür ithalatını yasaklayan yaptırım paketini cuma günü onayladı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yatırımlarını artırdı. AB ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları da özellikle emtia fiyatlarının sert yükselmesine neden oluyor.
Gıda ve enerji fiyatlarının küresel çapta hızla artması da dünya genelinde enflasyonu körüklüyor. Genel fiyat düzeyindeki artıştan korunmak amacıyla yatırımcıların altına yöneldiği görülüyor.
Fed’in sıkı para politikası sonrası altın fiyatlarında baskı artsa da küresel enflasyonun yukarı yönlü seyri ve Ukrayna krizi altına destek vermeye devam ediyor.
GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI
Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü.
Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı.
Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı.
ALTINDA İKİ SENARYO
Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi. Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamaları:
"Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.
'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.
MAYIS AYI İÇİN UYARDI
Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum."
Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, “Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına da dikkat çekti.
Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.
Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.
Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.
ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.
Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.
Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.498,00Çeyrek altın satış: 1.517,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.996,00Yarım altın satış: 3.035,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.983,00Tam altın satış: 6.048,00