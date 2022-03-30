Altın fiyatlarında şok etkisi! Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin! Resmen eridi ama...
Altın fiyatlarında kritik gelişmeler yaşanıyor, ons altında yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarında da kendisini gösterdi. Art arda gelen uyarıların arından altın uzmanlarından bomba tahminler geldi. Düşüş devam ederken ‘yeni zirve görebiliriz’ açıklaması yapıldı. ‘Gram altın ne kadar olur?’ sorusu cevap buldu. Gram altında balon senaryosu, yalancı bahar etkisi ve enflasyon uyarıları yapılırken borcu olan yatırımcılar için bomba tavsiye geldi. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görülürken, gram altın 909 lira üzerinden liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları ise 1480 lirada oldu. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşme sonrası altın fiyatlarının aşağı yönlü seyir izlemesine neden oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılar, ‘altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusunu merak ediyor. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ile ilgili son dakika gelişmeleri ve uzmanların son tahminleri...
Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakeresinin etkisiyle sert düşüş kaydetti. Ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın 885 liraya kadar geri çekilerek yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Peki 30 mart çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu? İşte altında son durum ve uzmanlarından flaş altın tahminleri...
Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakeresindeydi. Kritik gelişme sonrası önemli açıklamalarda bulunan heyetler bazı konutlarda uzlaşma kaydederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılmasına yönelik karar alındığını duyurdu.
ONS ALTINDA 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Müzakereden olumlu sonuç çıkmasıyla birlikte piyasalarda tansiyon düştü. Savaşın yarattığı jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hız kazandı.
Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.
Bugüne 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1925 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görüldü.
TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 2.557’ye ulaşarak 3 yılın zirvesine ulaşmıştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta değer kazanmasına yol açarken ons altın üzerinde baskı oluşturuyordu.
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakere sonrası piyasalarda oluşan olumlu havanın etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. 2.334 seviyesine kadar inen tahvil faizi dolar endeksinin düşmesine neden oluyor. Doların zayıflaması ise bugün ons altındaki yükselişe destek veriyor.
GRAM ALTIN YÜZDE 3’TEN FAZLA DÜŞTÜ
Öte yandan geçtiğimiz gün ons altın ve dolar kurundaki sert düşüşün etkisiyle birlikte gram altın 885 liraya kadar geri çekilerek yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.
Bugüne 899 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 907 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 896, en yüksek ise 907 lira seviyeleri görüldü.
"KISA VADELİ GERİ ÇEKİLMEDE FIRSAT VARKEN ALIN"
Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrasında piyasalardaki düşüş yatırımcıyı sevindirdi. Dolar ve altında düşüş yaşanırken borsa ise yükselişe geçti. Bahar havasının geçici olduğunu söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz aylarını göstererek piyasalarda yeni zirveler görüleceğine söyledi.
İSLAM MEMİŞ: BALON SENARYOSU VARDI
Konuya ilişkin Youtube hesabından bir değerlendirme videosu paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.
Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, “Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryo da olabilirdi.
ir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşla da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz.
Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikâyeler duyacağız, göreceğiz. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2 bin dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm” dedi.
"BU SÜREÇ BİTMEZ, HER DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİN”
"Bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurduğumuz zaman nefsimizle değil irademizle mantığımızla hareket edeceğiz. Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da görüştü, alt zemin oluşturuldu. Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi için bir yol açtıklarını gördük. Daha önce size ne anlatmıştım, bu süreç bitmez, 2-3 sene kontrollü bir biçimde devam eder demiştim. Bu düşüncemde bir değişiklik yok. Kontrollü biçimde bu süreci devam ettirecekler” ifadelerini kullanan İslam Memiş şöyle konuştu:
“Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor.
Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz."
GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER
Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, “Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır” dedi.
“AMAÇ ENFLASYONU UNUTTURMAK”
“Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al” diyen İslam Memiş, “Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankalarının faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim” şeklinde değerlendirmede bulundu.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 903,38
SATIŞ: 903,57
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.469,00
SATIŞ: 1.487,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.938,00
SATIŞ: 2.975,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.867,00
SATIŞ: 5.928,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.954,00
SATIŞ: 6.044,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.994,00
SATIŞ: 6.082,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 819,39
SATIŞ: 846,63
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.923,65
SATIŞ: 1.923,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.796,49
5.906,12