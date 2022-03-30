Altın fiyatlarında şok etkisi! Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin! Resmen eridi ama...

"BU SÜREÇ BİTMEZ, HER DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİN”

"Bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurduğumuz zaman nefsimizle değil irademizle mantığımızla hareket edeceğiz. Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da görüştü, alt zemin oluşturuldu. Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi için bir yol açtıklarını gördük. Daha önce size ne anlatmıştım, bu süreç bitmez, 2-3 sene kontrollü bir biçimde devam eder demiştim. Bu düşüncemde bir değişiklik yok. Kontrollü biçimde bu süreci devam ettirecekler” ifadelerini kullanan İslam Memiş şöyle konuştu: