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    EkonomiAltın fiyatlarında şok etkisi! Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin! Resmen eridi ama...
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    Altın fiyatlarında şok etkisi! Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin! Resmen eridi ama...

    Altın fiyatlarında kritik gelişmeler yaşanıyor, ons altında yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarında da kendisini gösterdi. Art arda gelen uyarıların arından altın uzmanlarından bomba tahminler geldi. Düşüş devam ederken ‘yeni zirve görebiliriz’ açıklaması yapıldı. ‘Gram altın ne kadar olur?’ sorusu cevap buldu. Gram altında balon senaryosu, yalancı bahar etkisi ve enflasyon uyarıları yapılırken borcu olan yatırımcılar için bomba tavsiye geldi. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görülürken, gram altın 909 lira üzerinden liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları ise 1480 lirada oldu. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşme sonrası altın fiyatlarının aşağı yönlü seyir izlemesine neden oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılar, ‘altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusunu merak ediyor. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ile ilgili son dakika gelişmeleri ve uzmanların son tahminleri...

    • 30 Mart 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
    • 30 Mart 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakeresinin etkisiyle sert düşüş kaydetti. Ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın 885 liraya kadar geri çekilerek yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Peki 30 mart çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu? İşte altında son durum ve uzmanlarından flaş altın tahminleri...

    2Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakeresindeydi. Kritik gelişme sonrası önemli açıklamalarda bulunan heyetler bazı konutlarda uzlaşma kaydederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılmasına yönelik karar alındığını duyurdu.

    3ONS ALTINDA 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

    ONS ALTINDA 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

    Müzakereden olumlu sonuç çıkmasıyla birlikte piyasalarda tansiyon düştü. Savaşın yarattığı jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hız kazandı.

    4Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

    5Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Bugüne 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1925 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görüldü.

    6TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

    TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

    Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 2.557’ye ulaşarak 3 yılın zirvesine ulaşmıştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta değer kazanmasına yol açarken ons altın üzerinde baskı oluşturuyordu.

    7Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakere sonrası piyasalarda oluşan olumlu havanın etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. 2.334 seviyesine kadar inen tahvil faizi dolar endeksinin düşmesine neden oluyor. Doların zayıflaması ise bugün ons altındaki yükselişe destek veriyor.

    8GRAM ALTIN YÜZDE 3’TEN FAZLA DÜŞTÜ

    GRAM ALTIN YÜZDE 3’TEN FAZLA DÜŞTÜ

    Öte yandan geçtiğimiz gün ons altın ve dolar kurundaki sert düşüşün etkisiyle birlikte gram altın 885 liraya kadar geri çekilerek yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

    9Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Bugüne 899 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 907 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 896, en yüksek ise 907 lira seviyeleri görüldü.

    10KISA VADELİ GERİ ÇEKİLMEDE FIRSAT VARKEN ALIN

    "KISA VADELİ GERİ ÇEKİLMEDE FIRSAT VARKEN ALIN"

    Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrasında piyasalardaki düşüş yatırımcıyı sevindirdi. Dolar ve altında düşüş yaşanırken borsa ise yükselişe geçti. Bahar havasının geçici olduğunu söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz aylarını göstererek piyasalarda yeni zirveler görüleceğine söyledi.

    11İSLAM MEMİŞ: BALON SENARYOSU VARDI

    İSLAM MEMİŞ: BALON SENARYOSU VARDI

    Konuya ilişkin Youtube hesabından bir değerlendirme videosu paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

    12Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, “Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryo da olabilirdi.

    13Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    ir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşla da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz.

    14Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikâyeler duyacağız, göreceğiz. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2 bin dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm” dedi.

    15BU SÜREÇ BİTMEZ, HER DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİN”

    "BU SÜREÇ BİTMEZ, HER DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİN”

    "Bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurduğumuz zaman nefsimizle değil irademizle mantığımızla hareket edeceğiz. Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da görüştü, alt zemin oluşturuldu. Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi için bir yol açtıklarını gördük. Daha önce size ne anlatmıştım, bu süreç bitmez, 2-3 sene kontrollü bir biçimde devam eder demiştim. Bu düşüncemde bir değişiklik yok. Kontrollü biçimde bu süreci devam ettirecekler” ifadelerini kullanan İslam Memiş şöyle konuştu:

    16Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    “Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor.

    17Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz."

    18GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER

    GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER

    Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, “Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır” dedi.

    19“AMAÇ ENFLASYONU UNUTTURMAK”

    “AMAÇ ENFLASYONU UNUTTURMAK”

    “Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al” diyen İslam Memiş, “Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankalarının faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim” şeklinde değerlendirmede bulundu.

    20ALTIN FİYATLARI NE KADAR

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 903,38

    SATIŞ: 903,57

    21Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.469,00

    SATIŞ: 1.487,00

    22Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.938,00

    SATIŞ: 2.975,00

    23Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.867,00

    SATIŞ: 5.928,00

    24Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.954,00

    SATIŞ: 6.044,00

    25Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.994,00

    SATIŞ: 6.082,00

    26Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 819,39

    SATIŞ: 846,63

    27Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    ONS ALTIN

    ALIŞ: 1.923,65

    SATIŞ: 1.923,92

    28Altın fiyatlarında şok etkisi Gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmin Resmen eridi ama...

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.796,49

    5.906,12

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