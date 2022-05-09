Altın fiyatları tepetaklak oldu! Yeni rekor için tahminler peş peşe geldi! 1000 lira olacak tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları tepetaklak oldu. Altın fiyatları dibi gördü. Fakat altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe rekor açıklamaları geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan uzmanlar gram altının ne zaman 1000 lira olacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 898 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın iste 1864 dolardan işlem görüyor. Peki altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altın fiyatlarında yeni rekorlar ne zaman gelecek? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşmayı hızlandırma kararı aldığı Nisan ortasından bu yana düşüşünü sürdürüyor.Fiyatlarındaki düşüşlerde Fed'in politikaları etkili oldu. Fed, 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti. Haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 898 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda bu hafta gözler çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.
Haftanın ilk işlemlerinde spot altının onsu 1.870 doları test etti.Parasal sıkılaşma politikası ABD tahvil getirilerini yüzde 3’ün üzerine taşırken doların da 5 haftalık bir yükseliş serisi yakalamasını sağlayarak altının cazibesine darbe vurdu.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.
BU VERİLERE DİKKAT!
Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
ALTIN, DOLAR, EV VE ARABA FİYATLARı
Piyasalarda hafta boyunca yaşanan bu gelişmelerden sonra yatırımcılar ne yapacaklarına karar vermek için uzman yorumlarını araştırır oldu. Konuya ilişkin değerlendirme ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. İslam Memiş altın, döviz kurları, ev ve araba fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
DOLAR İÇİN HAZİRAN-TEMMUZ UYARISI
Altın alımı için nisan ayının son fırsat olduğunu bir kez daha yineleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarında yukarı yönlü hamlenin devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle haziran ve temmuza dikkat çeken analist, yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi.
Dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerini gördüğünü dile getiren İslam Memiş, doların değer artışının tüm dünyada hissedildiğini, Türkiye’de ise baskılanmadan dolayı kısmi bir hissedilme yaşandığını belirtti.
ENFLASYON YAZ AYLARIN DURGUNLAŞACAK AMA DÜŞÜŞ YOK
Fed’in yıl sonuna kadar 3 kez daha faiz artırabileceğini ve bunun toplamda 150 baz puan olacağını kaydeden finans uzmanı, Powell’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarını ‘oldukça endişeliydi’ diyerek yorumladı. Memiş, “Gelecek ile alakalı ciddi kaygıları var ve belirsizliğin ciddi anlamda arttığını düşünüyor” dedi.
Tüm dünyada enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu anımsatan İslam Memiş, “Yaz aylarında hasat zamanı olması dolayısıyla kısmi bir duraklama olabilir. Bu benim için enflasyon artık pik oldu artık düşüşe geçecek anlamı taşımayacaktır” diyerek, enflasyonun 2023 yılının ortalarına kadar daha da yükseleceği öngörüsünü tekrarladı.
GRAM VE ONS ALTIN
Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, “Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum” dedi. Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var
Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar. Ama yıl içinde bu bant aralığının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2 bin 150 dolar seviyesi öngörümde herhangi bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.
EV VE ARABA ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Araç fiyatlarına ilişkin ise, “Ben bu fiyatlara araç almam” diyen İslam Memiş, şunları kaydetti:“Ben arabamı satıp bunun karşılığında daire aldım. Nisan ayında otomotiv sektörü durgundu. Çünkü bu fiyatlara kimse araba satın almaz. Artık ev ve araç alacaklar önümüzdeki haftalarda nakit tarafına kayacak.
Parası hazır olanlar nakit pozisyonu alacak. Para değersiz olunca mal değerli olur. Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz. Nedir bu? Bu sefer mal kıymetsiz, nakit kıymetli olacak. Dolayısıyla bütün yatırımcılar önümüzdeki üç ay boyunca elindeki hazır parayı nakite kaydıracak.
İkinci el ev ve araba fiyatları aşağı çekilecek. Eğer 1 milyonun üzerinde ev almayı düşünenler varsa çok heyecanlanmayın. Herkes nakite kayacak. Daireler rant peşinde koşanların elinde kalacak. Bu sefer fiyatları aşağı çekecekler. O köpük patlayacak. Çünkü o da nakite geçmek isteyecek. Bu tezim rant ekonomisi için geçerli. Barınma ihtiyacı için 1 milyon liraya kadar ev alınabilir. Hatta bir an önce almalısınız.”
Prof. Dr. Sefer Şener altın ve dolar kuruyla ilgili tahminlerde bulundu. "Geçen hafta itibarıyla Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan artırması öncelikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de tarihi zirveler olan 3.1348 seviyesine yükselmesini beraberinde getirdi. Diğer taraftan dolar endeksini de 104 seviyelerinin üzerine çıkardı. Aynı zamanda Powell’ın vermiş olduğu mesajlar ve enflasyonla kararlılıkla mücadele edileceği anlayışı diğer taraftan enflasyonda yukarı yönlü şokların devam ediyor olması başta dolar endeksi, 10 yıllık tahvil faizleri olmak üzere Amerika’da faizlerin artmasını, altın fiyatlarının gevşemesini beraberinde getirdi.
Piyasalarda 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali geçen hafta içerisinde altın fiyatlarını 1840 seviyesine kadar gevşetmişti. Fakat bunun ihtimal dışında olması aynı zamanda da Rusya, Ukrayna savaşının devam ediyor olması altın fiyatlarını 1840’lı seviyelere kadar gevşetmişti. 75 baz puanlık faiz artışının olmadığının görülmesi yeniden altın fiyatlarını 1900 doların üzerine taşımıştı.
Diğer taraftan bilanço azaltımı ihtimalinin aylık bazda 48 milyar dolarlar seviyesine kadar olabileceği beklentisi altın fiyatlarının yönünü aşağıya çevirmiştir. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış ve dolar endeksindeki yükseliş devam ettiği sürece altın fiyatlarında 1840’lı seviyelerin altı en azından orta vadede mümkün olmaya başlamıştır.
ALTIN VE DOLARDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU!
Dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak dolar/TL kurunun 14.90’ların üzerinde seyretmesi gram altının fiyatının 900 liranın üzerinde kalmasına sebep olmaktadır. Savaşın devam ediyor olması risk taşımakla birlikte hem bilanço azaltımı hem de faiz artışlarının devam etmesi önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının gevşemesine yol açacaktır. Uzun vadede güçlü bir emtia olan altın yeniden 2 bin dolar seviyelerine ulaşacaktır. Çünkü Fed’in ana amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarında belli iyileşmeler yaşandığında yeniden altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi muhtemel gözükmektedir.
OLASI TAHMİNLER
Ons altında 2 bin dolar seviyeleri görülürse gram altın da 930-940 lira seviyelerine çıkabilir."
HAFTAYA HAFİF SATICILI BAŞLADI
Öte yandan IKON Menkul tarafından yapılan değerlendirmede ise şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalaması altına kadar gerileme gösteren Ons Altın bu bölgeden gelişen tepki alımlarıyla hafta içerisindeki kayıplarının bir kısmını silse de haftayı kayıpla kapattı. %3.0'ün üzerinde Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ons Altın cephesinde baskı oluşturmakta. Değerli madende yukarıda 1892 ve 1909 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak. Aşağıda ise 200 günlük ortalaması öncesi 1871 bandı ilk destek bölgesi olarak izlenebilir.
DOLAR KURUNDA BEKLENTİLER NELER?
Geçtiğimiz hafta Global piyasalarda ABD Doları lehine görülen fiyatlamalarla USDTRY paritesi de haftayı son 4 ayın en yüksek seviyesi yakınlarında kapattı. Paritede yukarı yönelimin sürmesi durumunda 14.99 bandı üstüne olası yönelimlerde 15.10 ve 15.24 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Diğer yandan paritede olası geri çekilmelerde 14.85-14.77 seviyeleri ve siyah yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takibimizde olacak."
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.442,661.474,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.764,995.874,40
YARIM ALTIN FİYATI
2.873,492.946,21
ATA ALTIN FİYATI
6.080,546.235,13