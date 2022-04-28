Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında büyük düşüş! Son dakika tahmini geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

FED 50 baz puan faiz artıracak. Bunu sağır sultan bile biliyor. 25 de olabilir ama büyük ihtimalle 50 baz puan olacak. Böyle bir şey yaptığı zaman emtia fiyatları düşecek, dolar endeksi yükselecek gibi ezberler bozulabilir. FED'in fiyatlaması şimdiden başladı.