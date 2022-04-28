Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altında büyük düşüş! Son dakika tahmini geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti. Altın tepetaklak oldu. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Haftanın ilk işlem gününde sert gerileme kaydeden ons ve gram altın sert düşüş kaydetti. Ons altın 1877 dolara düşerken, gram altın 894 lirayı gördü. Piyasa uzmanları altın fiyatlarının daha düşeceğini belirterek alım fırsatı için tarih verdi. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Bu hafta itibarıyla oldukça hareketli bir seyir izleyen altın piyasası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın 1900 doların altını görürken, gram altın 894 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatları ABD’deki ekonomik gelişmelerle yön bulmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Haftanın ilk işlem gününde sert gerileme kaydeden ons ve gram altın sert düşüş kaydetti. Ons altın 1877 dolara düşerken, gram altın 894 lirayı gördü.
Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle dolar küresel çapta güç kazanırken, altın fiyatlarında geri çekilme görülüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkarken, dolar ve tahvile yöneliyor.
Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararına uymamaları nedeniyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklamasının ardından jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Kritik gelişme sonrası ons altında düşüş hız kazandı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, nisan ayının sonu gelirken yaşanan hareketlenmelere değinirken mayıs ayında alınacak kararların finansal piyasaları nasıl etkileyeceğin anlattı ve "Sağır sultan bile biliyor" diyerek uyardı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş piyasalarda yaşanan ani düşüşleri değerlendirdi ve yatırımcıların panik olmamaya bunu bir fırsat olarak görmeye çağırdı, çok değerli bilgiler verdi.
İşte o açıklamalar: "Gram altın 940 liraya kadar yükselmişti. 1998 dolar seviyesine ons altın yükselmişti. Sabırla beklemenizi tavsiye etmiştim. Tuzak bir fiyatlama var demiştim. Bekleyin demiştim. Bazen beklemek bile kendinize yapacağınız güzel bir şeydir demiştim.
Nisan ayında 4 kez kademeli bir alım yapıp ayı tamamlayın ama mayıs ayında ciddi bir kargaşa bizi bekleycek. Biz Nisan ayından mayıs ayının hazırlığını yapıp Haziran'a odaklanacak, Temmuz'da da pik yaptığını göreceğiz piyasaların
Nisan daha bitmedi, borsada hızlı yükselişler vardı. 2500 puan üzerindeki fiyatlara dikkat edin. Buradan teknik bir düzeltme yapılması gerekiyordu ve sert satışlar yapıldığını hep beraber gördük."
"Dolar endeksi 102'nin kapısını çaldı. Bu ne anlama geliyor. Dolar endeksi, doların uluslararası piyasalardaki değerini gösteriyor. Dünyada doların değer kazandığını ve 1 yıl aradan sonra yeniden 100 seviyesinin üstüne çıktığını gördük. Dolar herkesi bağlar.
Altını, gümüş, euro TL'yi bağlara. Banane dolar endeksinden demeyin. Gram altın ve gram gümüş doların endeks değerine göre oluyor. O yüzden takip etmeniz gerekiyor.
Kovid döneminde 107'den 88'e gerilemişti. Kovid süreci sona ererken dolar yeniden 100 seviyesinin üzerine attı. 102 direnç seviyesi. Buna rağmen yurt içi piyasalarda dolar TL kuru 14.75 lira seviyesinin üstünü kıramadığını görüyoruz. İki türlü soru var.
KAFALARDAKİ O SORU
Birincisi dolar endeksi 88 seviyesinden 101.75 seviyesine yükselmesine rağmen doların Türkiye'de baskılanması sabit kalması ne anlama geliyor. Dolar bundan sonra yükselmeyecek mi? Mantıken bunu söyletiyor. Yoksa sert bir şekilde dolar tarafından geri çekilme mi olacak.
Benim tahminim dolar endeksi yükselirken dolar sabitlendiği için haliyle de içeride dolar kurunda bir kımıldanma görmüyoruz. FED'in mayıs ayının ilk haftasındaki kararının ardından dolar endeksinin yeniden aşağıya düşmesi piyasalarda doların daha da düşeceği anlamına gelmiyor. Bence FED kararı sonrası piyasalarda bir tuzak oluşacak. Yani FED ezberi bozulacak.
FED 50 baz puan faiz artıracak. Bunu sağır sultan bile biliyor. 25 de olabilir ama büyük ihtimalle 50 baz puan olacak. Böyle bir şey yaptığı zaman emtia fiyatları düşecek, dolar endeksi yükselecek gibi ezberler bozulabilir. FED'in fiyatlaması şimdiden başladı.
Emtia fiyatları çakıldı. Dolar endeksi yükseldi, kripto paralarda, ons altında petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. FED fiyatlaması oldu, yeni varyant ve salgınla ilgili haber akışları gelmeye başladı.
BU SEVİYELERE DİKKAT!
Bugün yine gün içinde yazmıştım. 12 lira üzeri gümüş, 24 dolar üzeri ons gümüş alınmaz. 1900 dolar seviyesinin üzerinde ons altın alınmaz. 900 - 1000 lira seviyesinden gram altın alınmaz.Bu düşük rakamlar gelecek, ben size haber vereceğim. Finali hep beraber yapacağız.
Mayıs ayıyla birlikte sizi Temmuz ayına hazırlayacağım. Direnç seviyelerinin kırılmasıyla ilgili yorumlar yapacağım. Ons altının 1900 doların gram altının 900 lira seviyesinin altına sarktı. Gümüşün gram fiyatı 11,20 lira, ons fiyatı 23.80'e kadar sarktı.
Ben bugün gümüş alım sürecini bitirirdim diye mesaj yayınladım. Altın tarafında ise burada 850-900 arasında alım yapıp cebinize koyarsınız. Orta ve uzun vadede zarar etmeyeceğinizi öngörüyorum.
"DOLAR ALMAM ÇÜNKÜ..."
Sterlin bedava, euro bedava dedim. TL param olsa dolar almam. Doları neden ayırdım, doların yükseleceğini söylememe rağmen dolar almam. Euro ve sterlinin daha çok getirisi olduğunu düşündüğüm için söyledim.
Euro ve sterlinin dolar pariteleri dip seviyeleri test etmişken dolar almam. Elinizde TL ya da dolar varsa euro ya da sterline yatırım yaparım TL'den ya da pariteden euro ya da sterlin alırım."
DÜNYA BANKASI: ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRECEK
Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:
"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''
ALTIN NEDEN GERİLİYOR?
Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.
Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy, altındaki hareketi açıkladı ve beklentilere işaret etti. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.
Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.
ONS ALTIN NEDEN GERİLEDİ?
Finans uzmanı Murat Özsoy, ONS altın fiyatındaki gerilemenin arkasında ABD 10 yıllık tahvillerindeki dalgalanmayı işaret etti ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.84 seviyesindeki direncini yukarı yönde kırıp da yüzde 3 seviyelerine hareket etmesi ons altın fiyatında geçtiğimiz hafta geri çekilme yaşanmasındaki başlıca nedeni olduğunu vurgulayan Özsoy, bunun üzerine özellikle ABD dolar endeksinin perşembe günü hafif bir geri çekilme sonrası tekrardan 100 seviyesi üzerine hızlı hareketi de eklenince ons altın fiyatı iyice baskılanmış olduğunu belirtti.
ONS ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
954 dolar seviyesine doğru bir yakınsama olmadıkça ve bu seviyenin üzerinde bir kapama görmediğimiz müddetçe içinde bulunduğumuz ortamda ons altında yeniden bir yükseliş trendinin başladığının söylenemeyeceğini açıklayan Biz Finans Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Eğer ons altın 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak FED toplantısına 1928-1943 dolar aralığında girerse beklenen 50bps artış sonrasında yükseliş trendine geçmesi biraz daha ertelenebilir.
Ons altının yeniden 1954 dolar üzerine çıkış yapabilmesi için ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Enflasyonist riskler devam ettiği müddetçe güvenli liman olarak tanımlayabileceğimiz enstrüman şu anda küresel ekonomilerde ons altına yerine ABD 10 yıllık tahvil faizleri olarak ön plana çıkıyor. Gram altın tarafında ise 914 TL altında yakalayabilecek fiyatların alım fırsatları olarak görülüyor” dedi.
DOLAR/TL DİRENCİNİN KIRILMASI ALTINI NEREYE TAŞIR?
Dolar/TL kurunun 14.84TL seviyesinde uzun süredir önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğüm eşiğin aşılması sonrasında gram altının ilk etapta 929 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Özsoy, “Eğer ons altın fiyatı şu andaki seviyelerinde kalsa bile dolar/TL kurundaki artış gram altın fiyatını yukarıya taşımaya yetecektir. 929TL seviyesinin ardından da 935TL seviyelerine kadar elde tutma pozisyonda kalmak şu andaki görünümde en baz senaryo olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.428,011.459,59
YARIM ALTIN FİYATI
2.849,022.921,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.715,915.824,64