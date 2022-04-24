• 24 Nisan 2022 - 23:05 • Son Güncelleme:
Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin evinde oynanan müsabaka karşılıklı ataklara sahne oldu. Düşme hattında bulunan Altay, Galatasaray'ı yenerek ligde kalma şansını arttırmak istiyordu. Galatasaray ise matematiksel olarak Avrupa kupalarına katılma şansı olduğundan maçtan galip gelerek son ana kadar bu ihtimali kovalama peşindeydi. Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazanarak deplasmanda 3 maç sonra güldü. Öte yandan Gomis'i forvet olarak tercih eden Domenec Torrent oldukça eleştirildi. Fransız oyuncunun maçın ilk yarısında kaçırdığı gollerden sonra sosyal medya adeta karıştı. İşte son dakika haberin detayları...
• 24 Nisan 2022 - 23:05 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
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Galatasaray’da gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı forma giyemezken, Halil Dervişoğlu yedek soyundu. Bu 2 futbolcunun yerine Gomis ve Emre Kılınç ilk 11’de görev aldı.
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TARAFTARDAN TEPKİ
Gomis'in performansı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada eleştirilerde bulunurken teknik direktör Domenec Torrent'in tercihine de tepki gösterdi.
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1.5 YILLIK İMZAYI ATMIŞTI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha önce Gomis'in yarım sezon için 750 bin euro, önümüzdeki sene ise 1 milyon 750 bin euro kazanacağını duyurmuştu.