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GalatasarayAltay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
HaberlerGalatasaray Haberleri Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
• 24 Nisan 2022 - 23:05 • Son Güncelleme:

Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin evinde oynanan müsabaka karşılıklı ataklara sahne oldu. Düşme hattında bulunan Altay, Galatasaray'ı yenerek ligde kalma şansını arttırmak istiyordu. Galatasaray ise matematiksel olarak Avrupa kupalarına katılma şansı olduğundan maçtan galip gelerek son ana kadar bu ihtimali kovalama peşindeydi. Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazanarak deplasmanda 3 maç sonra güldü. Öte yandan Gomis'i forvet olarak tercih eden Domenec Torrent oldukça eleştirildi. Fransız oyuncunun maçın ilk yarısında kaçırdığı gollerden sonra sosyal medya adeta karıştı. İşte son dakika haberin detayları...

• 24 Nisan 2022 - 23:05 • Son Güncelleme:
1Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
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Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

2Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Galatasaray’da gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı forma giyemezken, Halil Dervişoğlu yedek soyundu. Bu 2 futbolcunun yerine Gomis ve Emre Kılınç ilk 11’de görev aldı.

3Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

İyileşen Mostafa Mohamed’in yedek soyunduğu sarı-kırmızılılarda Cezayir Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığı tam atlatamayan Sofiane Feghouli ile birlikte Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

4Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, özellikle ilk yarıda net pozisyonlardan yararlanamadı.

5KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE!

8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan sert vurdu ve takımı 1-0 öne geçirdi.

6Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

İki kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemeyen tecrübeli futbolcu, Omar'ın pası sonrası müsait pozisyonda topla buluşurken fırsattan yararlanamadı.

7TARAFTARDAN TEPKİ

TARAFTARDAN TEPKİ

Gomis'in performansı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada eleştirilerde bulunurken teknik direktör Domenec Torrent'in tercihine de tepki gösterdi.

8Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

İspanyol teknik adamın genç ya da potansiyelli oyuncular yerine Babel ve Gomis gibi tecrübeli futbolcuları tercih etmesi eleştirildi.

910 MAÇTA 5 GOL

10 MAÇTA 5 GOL

Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katılan 36 yaşındaki futbolcu, 10 maçta 5 gol kaydetti. Bunların 3'ünü ise penaltıdan kaydetti. Avrupa Ligi'nde 2 kaşrılaşmada oynarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

101.5 YILLIK İMZAYI ATMIŞTI

1.5 YILLIK İMZAYI ATMIŞTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha önce Gomis'in yarım sezon için 750 bin euro, önümüzdeki sene ise 1 milyon 750 bin euro kazanacağını duyurmuştu.

11GOL İMDADINA KEREM YETİŞİYOR

GOL İMDADINA KEREM YETİŞİYOR

Altay karşısında ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, 9 golle bu sezon Galatasaray'ın en golcüsü konumunda bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu, 3 maçta takımının açılış gollerini kaydetti.

12Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci maçının kazanan sarı-kırmızılıların puanı 47 oldu. Düşme hattındaki Altay ise 30 puanda kaldı.

13Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Altay da deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak.

14Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

İşte maçtan kritik fotoğraflar...

15Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
16Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
17Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
18Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
19Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
20Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...
21Altay-Galatasaray maçına damga vurdu Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler Torrentten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

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Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

Altay-Galatasaray maçına damga vurdu! Ne yaptın sen Gomis, isyan ettiler! Torrent'ten bomba hamle, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan...

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