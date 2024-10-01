Almanlar 111 yıl önce tarihi eserlere göz koymuş! Gizli belgeler ortaya çıktı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, bu yıl hazırladığı Assos-Behram kitabında, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı fırsat bilen Didyma, Priene ve Milet kazılarını yapmış olan İstanbul Alman Konsolosluğu Bilim Ataşesi Arkeolog Theodor Wiegand'ın, İstanbul Arkeoloji Müzesindeki eserleri Alman Bankasına götürmek için girişimde bulunduğunu belirterek, “Arkeolog Theodor Wiegand, İstanbul Arkeoloji Müzesindeki en önemli eserlerin teminat gösterilerek, Osmanlı Hükümetine, Alman Bankası tarafından yüklü bir kredi verilmesi ve sonrasında zaten Osmanlıların bu verilen krediye ödemeleri mümkün olmayacağı içinde bu eserlerin önce Alman Bankasına daha sonra da Prusya Devlet tarafından bu bankanın satın almasının iyi fikir olduğunu iddia etmiş” dedi.
İHA
• 01 Ekim 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Ekim 2024 - 11:05 • Son Güncelleme: