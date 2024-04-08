Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine, Türk polisi son verdi! İşte şeytani planın ayrıntıları

Sevinç gözyaşları içinde Türk polisine teşekkür eden Anika Ball, " Tüm umutlarım tükenmişti ama bir mucize gerçekleşti. Türk polisi gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bir daha oğlumu göremeyeceğimi düşünürken onlar bana çok büyük destek verdi. Onlara bir minnet borçluyum" dedi.