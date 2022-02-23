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MagazinAlişan ve Buse Varol barıştı mı? Flaş gelişme...
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• 23 Şubat 2022 - 15:55 • Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol barıştı mı? Flaş gelişme...

Alişan ile evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen ve boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı tektaşını yeniden takmıştı. Şimdilerde çiftin barıştığı iddia ediliyor. Çift uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

• 23 Şubat 2022 - 15:55 • Son Güncelleme:
1Alişan ve Buse Varol barıştı mı Flaş gelişme...
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6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çiftin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

2Alişan ve Buse Varol barıştı mı Flaş gelişme...

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

3Alişan ve Buse Varol barıştı mı Flaş gelişme...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Buse Varol ve Alişan dün akşam uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

4Alişan ve Buse Varol barıştı mı Flaş gelişme...

Ünlü çift, Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in evine gitti. Alişan ve Buse Varol'un aralarındaki buzları tamamen erittiği ortaya çıktı.

5Alişan ve Buse Varol barıştı mı Flaş gelişme...

Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in eşi Esra Erdem, "Alişan ve Buse ile çay keyfi yapıyoruz" diyerek çiftin barıştığını ilan etti.

6Alişan ve Buse Varol barıştı mı Flaş gelişme...
7YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL DEMİŞTİ

"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda evlilik yüzüklerini çıkardığı görülen Varol, konunun hatırlatılması üzerine, "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

8NELER OLMUŞTU

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.

9BOŞANMA İDDİALARININ ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

'BOŞANMA' İDDİALARININ ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını yalanlayan ikili, 13 Şubat'ta da oğulları Burak'ın 3. yaş gününü okulda kutlamıştı. Alişan, eşi ve çocuklarıyla çekilen bu karesini "İyi ki doğdun oğlum." ifadeleriyle paylaşmıştı.

10ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olu. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı

1114 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SESSİZLİĞİ

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SESSİZLİĞİ!

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Alişan ile Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de sessiz geçirmişti. İkilinin, herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti

12BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR

"BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR"

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirten Buse Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz." demişti.Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki... Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok." yanıtını vermişti. Ünlü isim, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de belirtmişti.

13BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ

"BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ"

Alişan da 'ayrılık' söylentilerinin ardından konuyla ilgili, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." açıklamasını yapmıştı.

14KARDEŞİNİN VEFATIYLA YIKILMIŞTI

KARDEŞİNİN VEFATIYLA YIKILMIŞTI

Ünlü şarkıcı, 2021 Temmuz ayında kardeşi Selçuk'un ölümüyle sarsılmıştı. Neredeyse her günü kardeşinin mezarında geçiren Alişan, işten kalan zamanlarını da yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile geçirmeye başlamıştı.

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