Alişan ve Buse Varol barıştı mı? Flaş gelişme...
Alişan ile evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen ve boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı tektaşını yeniden takmıştı. Şimdilerde çiftin barıştığı iddia ediliyor. Çift uzun bir aradan sonra bir araya geldi.
6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çiftin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Buse Varol ve Alişan dün akşam uzun bir aradan sonra bir araya geldi.
"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda evlilik yüzüklerini çıkardığı görülen Varol, konunun hatırlatılması üzerine, "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
NELER OLMUŞTU?
Öte yandan Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.
ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!
Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olu. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SESSİZLİĞİ!
Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Alişan ile Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de sessiz geçirmişti. İkilinin, herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti
"BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR"
Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirten Buse Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz." demişti.Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki... Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok." yanıtını vermişti. Ünlü isim, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de belirtmişti.
"BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ"
Alişan da 'ayrılık' söylentilerinin ardından konuyla ilgili, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." açıklamasını yapmıştı.