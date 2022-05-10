Alina Boz:Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum
En son Maraşlı dizisinde ekranlarda olan Alina Boz, galalarda panik atak yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum" ifadelerini kullandı
Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkıcı oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz (23), samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Boz, bir itirafta da bulundu. InStyle dergisinin yeni sayısı için Dubai'de objektif karşısına geçen Alina Boz, galalarda panik atak yaşadığını açıkladı.
İTİRAF ETTİ: KENDİMİ KAYBEDİYORUM!
Konuyla alakalı konuşan Boz, "Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım. Herhalde kişiliğimle alakalı. Değiştirebileceğim bir şey mi, onu da bilmiyorum. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum. Bir panik atak durumu oluyor. Özellikle kameralar açılıp, flaşlar patlamaya başladığında. Hiç belli olmadı ama ben çoğu röportajımda dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı anda birden çok şeye odaklanmakta güçlük çeken biriyim. Bu sebeple de zorlanıyorum galiba." ifadelerini kullandı.
"İÇİMDEN BİR DÜĞÜN SAHİBİ ÇIKIYOR"
Ünlü oyuncu, sözlerini, "Galada içimden bir düğün sahibi çıkıyor; herkese 'Merhaba' demeye, herkesi ağırlamaya çalışan... Bir diğer yandan da bir güzellik algısı da var bu galalarda. Güzel görünmek kadar, rahat etmek de önemli. Ben de en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyorum." şeklinde sürdürdü.
"ÜRETMEK İSTİYORUM"
Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde okuyan Alina Boz, “Hep görüntü, görüntü yönetmenliği, sinematografi konularına meraklıydım. Ben de bir şey üretmek istiyorum artık bu noktada. 10 yıldır sektördeyim. İnsan beynini çalıştırıp, kendi de bir şey çıkarma peşine düşüyor. Hazır bu yıl da boşum, bu boşluğu bilgi edinerek değerlendireyim dedim. Nitekim güzel de gidiyor." dedi.
"SANILDIĞI GİBİ SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"
Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Boz, daha önce de setlerde büyüdüğünü belirtmişti.
Alina Boz, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu ifade etmişti. Oyuncu, "Okulda hep şunu duydum; 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.' Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım." şeklinde konuşmuştu
"GÖRMEYİ ERTELEDİĞİM YERLERE GİDECEĞİM"
Pandemi sürecinin kendisine hayatta hiçbir şeyi ertelememeyi öğrettiğini açıklayan Boz, seyahate çıkma planları kurduğunu söylemişti.Oyuncu, "Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu. Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek olacak." demişti.
"AŞKIN TANIMI HEP DEĞİŞİYOR"
Boz, "Birine aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:
Aşk tarif edilmesi çok zor bir duygu. Hatta birçok duygunun karışımı... Hayatında edindiğin deneyimlerle birlikte insandaki tanımı da hep değişiyor. Hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme hali genel bir aşk tanımı olabilir benim için. Ama aslında tarif edilemeyecek kadar karışık, bir o kadar da kişisel bir duygu.