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Alibey Barajı'nda su seviyesi yükseldi! Tarihi Güzelce Kemeri suyla buluştu: Baraj doluluk oranı geçen yıla fark attı

23.10.2026 - 14:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA) -

İstanbul'da ekim ayında barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürürken, Alibey Barajı'nda su seviyesi yüzde 75,42'e ulaştı. Barajdaki suyun yükselmesiyle birlikte Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı. Havadan görüntülenen tarihi kemer ve çevresinde oluşan manzara mest etti.

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1Alibey Barajı'nda su seviyesi yükseldi! Tarihi Güzelce Kemeri suyla buluştu: Baraj doluluk oranı geçen yıla fark attı

Geçtiğimiz yıllarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düştüğü İstanbul'da, bu yıl yağışlarla birlikte doluluk oranlarında artış yaşandı.

2Alibey Barajı'nda su seviyesi yükseldi! Tarihi Güzelce Kemeri suyla buluştu: Baraj doluluk oranı geçen yıla fark attı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 53,01'e yükselirken, Alibey Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 75,42 olarak kaydedildi.

3Alibey Barajı'nda su seviyesi yükseldi! Tarihi Güzelce Kemeri suyla buluştu: Baraj doluluk oranı geçen yıla fark attı

SU SEVİYESİ 1 YILDA YÜZDE 23,98'DEN YÜZDE 75,42'E YÜKSELDİ

Alibey Barajı'nda 23 Ekim 2025 tarihinde yüzde 11,96 seviyesinde olan doluluk oranının yüzde 75,42'e ulaşması dikkat çekti. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı.

4Alibey Barajı'nda su seviyesi yükseldi! Tarihi Güzelce Kemeri suyla buluştu: Baraj doluluk oranı geçen yıla fark attı

Osmanlı döneminde Mimar Sinan tarafından 1554-1564 yılları arasında inşa edilen tarihi kemer, baraj suyunun yükselmesiyle farklı bir görünüme kavuştu. Alibey Barajı'nda yükselen su seviyesinin tarihi Güzelce Kemeri çevresinde oluşturduğu manzara havadan da görüntülendi.

5Alibey Barajı'nda su seviyesi yükseldi! Tarihi Güzelce Kemeri suyla buluştu: Baraj doluluk oranı geçen yıla fark attı

Su ile tarihi yapının bir araya geldiği görüntüler dikkat çekerken, barajdaki su seviyesinin artması İstanbul'un içme suyu rezervleri açısından da önem taşıyor.

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