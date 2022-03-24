• 24 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade evlilik yıldönümlerini Paris'te kutladılar!
'Güldür Güldür Show' programının modertörlüğünü yapan başarılı oyuncu Ali Sunal, eşi ve kızlarının annesi Nazlı Kurbanzade ile Paris'e gitti. Dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan mutlu çift, keyifli anlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
• 24 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
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Gül-Kemal Sunal çiftinin oyuncu oğulları Ali Sunal, 23 Mart 2018 tarihinde Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Narin ve Nil adında iki kızları olan çift, dün dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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"ŞANSIM, HUZUMRUM, MUTLULUĞUM"
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, kutlama için baş başa Paris'e gitti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten ünlü oyuncu, eşine duygularını "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım" sözleriyle dile getirdi.
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