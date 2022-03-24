Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade evlilik yıldönümlerini Paris'te kutladılar!

Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi" demişti.