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FenerbahçeAli Koç'tan hem Löw'e hem de Ahmet Nur Çebi'ye tarihi çalım! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan hem Löw'e hem de Ahmet Nur Çebi'ye tarihi çalım! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
• 09 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan hem Löw'e hem de Ahmet Nur Çebi'ye tarihi çalım! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Daha önce Joachim Löw, Jorge Jesus, Marcelo Bielsa gibi tecrübeli teknik direktörleri gündemine alan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğu antrenörle masaya oturduğu ortaya çıktı.

• 09 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gitti.

2Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Koç'un buradan Almanya'ya geçerek teknik direktör aday listesinin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile yeni bir görüşme yapacağı kaydedildi. Löw konusunun 2 hafta içerisinde çözülebilecek seviyede olduğu ifade edildi.

3Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Ancak Almanya'dan gelen bilgiler, tecrübeli teknik adamın henüz Fenerbahçe ile ilgili kesin kararını vermediği yönünde.

4Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe için bir başka ciddi aday Jorge Jesus. Portekizli teknik adam daha önce başkan ve yönetici seviyesinde sarı-lacivertlilerle görüştü ve anlaşmaya sıcak baktığını bildirdi.

5Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'la adı anılan Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi.

6Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Sezona Norwich'te başlayan Farke, Ocak ayında Rus ekibi Krasnodar'a geçmiş, savaş dolayısıyla maça çıkmadan ayrılmıştı.

7Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe'de 16 yaşında forma giymeye başlayan Arda Güler artık 17 oldu… Oyuna her girdiğinde farkını ortaya koyuyor...

8Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Öyle ki kadrodan çok, Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Son olarak Trabzonspor maçında tribünler oyuna girmesi için hep bir ağızdan onun adını haykırdı. İsmail Kartal ve ağabeyleri onu koruma altına alıyor. Arda'yı, G.Birliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler'e soruldu. İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek.

9Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır.

10Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Arda için 20-30 milyon Euro'lar çok sıradan kalır. Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu.

11Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir. Top henüz ayağına gelmeden 2- 3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10… Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var. Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı.

12Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Erol Tokgözler, Arda'yı Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi: "Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."

13Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

Genç yeteneği Arda'yı kaybetmek istemeyen F.Bahçe elini çabuk tuttu. Sözleşmesi 2023'te bitecek 17 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık imza attırdı. Resmi açıklama daha sonra yapılacak.

14Ali Koçtan hem Löwe hem de Ahmet Nur Çebiye tarihi çalım Fenerbahçenin yeni teknik direktörü...

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