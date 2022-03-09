Ali Koç'tan hem Löw'e hem de Ahmet Nur Çebi'ye tarihi çalım! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
Daha önce Joachim Löw, Jorge Jesus, Marcelo Bielsa gibi tecrübeli teknik direktörleri gündemine alan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğu antrenörle masaya oturduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gitti.
Koç'un buradan Almanya'ya geçerek teknik direktör aday listesinin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile yeni bir görüşme yapacağı kaydedildi. Löw konusunun 2 hafta içerisinde çözülebilecek seviyede olduğu ifade edildi.
Öyle ki kadrodan çok, Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Son olarak Trabzonspor maçında tribünler oyuna girmesi için hep bir ağızdan onun adını haykırdı. İsmail Kartal ve ağabeyleri onu koruma altına alıyor. Arda'yı, G.Birliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler'e soruldu. İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek.
Erol Tokgözler, Arda'yı Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi: "Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."