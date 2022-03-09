Ali Koç'tan hem Löw'e hem de Ahmet Nur Çebi'ye tarihi çalım! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Öyle ki kadrodan çok, Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Son olarak Trabzonspor maçında tribünler oyuna girmesi için hep bir ağızdan onun adını haykırdı. İsmail Kartal ve ağabeyleri onu koruma altına alıyor. Arda'yı, G.Birliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler'e soruldu. İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek.