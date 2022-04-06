Aleyna Tilki'ye kabusu yaşatmıştı! Sapığında evinin krokisi çıktı...

SADECE HAYRANIYIM" SAVUNMASINA 500 METRE KARARI

Daha sonra komşunun sesini duyduğunu söyleyen saplantılı hayran, "Güvenliği arayıp 'tekin birisi değil' diyordu. Kaçamadım. Aleyna Tilkiyi bekledim o arada uykuya kalmışım. Sonra polisle birlikte güvenlik geldi. Aleyna Tilki'yi ise karakolda geçerken gördüm. Ben sadece onun hayranıyım bu amaçla orada bulundum" dedi. Muhammed Erkam A., genç şarkıcının ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına ve yurt dışı çıkışının yasaklanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.