• 18 Şubat 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'nin yatak pozu olay oldu
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye uçan Aleyna Tilki, oyuncu arkadaşı Serel Yereli ile buluşmuş ve Sevgililer Günü’nü birlikte kutlamışlardı. Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise yatak paylaşımıyla gündeme geldi.
• 18 Şubat 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlar bir süreliğine Londra’da olacağını duyurmuştu.
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