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• 18 Şubat 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'nin yatak pozu olay oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye uçan Aleyna Tilki, oyuncu arkadaşı Serel Yereli ile buluşmuş ve Sevgililer Günü’nü birlikte kutlamışlardı. Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise yatak paylaşımıyla gündeme geldi.

• 18 Şubat 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilkinin yatak pozu olay oldu
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Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlar bir süreliğine Londra’da olacağını duyurmuştu.

2Aleyna Tilkinin yatak pozu olay oldu

Uzun süredir Londra’da yaşayan Serel Yereli’yi ziyaret eden Aleyna Tilki, Sevgililer Günü’nü arkadaşıyla birlikte geçirdiği anları Instagram sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

3Aleyna Tilkinin yatak pozu olay oldu

İngiltere'ye giden ve burada Serel Yereli ile buluşan Aleyna Tilki'den dikkat çeken fotoğraf ve videolar geldi. Kırmızı gülle giden Tilki'ye Serel Yereli,"Hoşgeldin canım, Allah katındaki sevgilim" notunu düştü.

4Aleyna Tilkinin yatak pozu olay oldu

Şarkıcı Aleyna Tilki ise bu paylaşıma "Çiçeklerimle geldim Melakem" karşılığını verdi.

5Aleyna Tilkinin yatak pozu olay oldu

Şimdi ise Londra'da erken saatte yatağın içinden "Natural" notuyla mini şortuyla poz veren Aleyna Tilki'ye ilk yanıt Serel Yereli'den geldi.

6Aleyna Tilkinin yatak pozu olay oldu

Serel Yereli Aleyna'nın "Ay bebek oldum" yine yazdığı bu iddialı poza "Koğuş kalk" yorumunda bulundu. Aleyna Tilki ise bu yoruma "Sabahın sekizinde a..." yanıtını verdi.

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