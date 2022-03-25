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MagazinAleyna Tilki'nin milyonluk yatağı!
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• 25 Mart 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'nin milyonluk yatağı!

Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Ünlü şarkıcı bu kez de milyonluk lüks aracıyla adından söz ettirdi.

• 25 Mart 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilkinin milyonluk yatağı
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Aleyna Tilki, önceki gün özel şoförlü lüks aracıyla yollardaydı. Arnavutköy, Etiler, Levent ve Maslak’ta tur atan araç bir ara trafiğe takıldı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Arka koltuğun camını açan genç şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi: “Arabada uyuyordum, sizin burada olduğunuzu öğrenince kalktım.”

2ARABADA UYUYORUM

ARABADA UYUYORUM

2.5 milyon liralık aracında yastık ve battaniye bulunduran Aleyna Tilki, yurtdışından yeni geldiğini söyledi: “Uçaktan yeni indim. O kadar uykum var ki anlatamam. Biraz uyumak için arabayla tur attık. Böyle çok yorgun olduğum zamanlar arabada uyuyorum.”

3GRAFİTİYE BAŞLADIM

GRAFİTİYE BAŞLADIM

Aleyna Tilki, gündemindeki projeler sorulunca yeni merakını açıkladı: “Bu ara grafiti yapmaya başladım, benim için yoğun geçiyor.”

4AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, “Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ İğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin...” dedi.

5Aleyna Tilkinin milyonluk yatağı

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur kareleriyle sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, tanıtımını yapmak için giydiği kıyafetten 300 bin TL kazandı.

6Aleyna Tilkinin milyonluk yatağı

Geçtiğimiz hafta, arkadaşı Serel Yereli'nin yanına uçan Aleyna Tilki, yaptığı tatilden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

7Aleyna Tilkinin milyonluk yatağı

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla yatakta verdiği pozla gündeme gelen Aleyna Tilki, hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor.

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