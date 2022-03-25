Aleyna Tilki'nin milyonluk yatağı!

ARABADA UYUYORUM

2.5 milyon liralık aracında yastık ve battaniye bulunduran Aleyna Tilki, yurtdışından yeni geldiğini söyledi: “Uçaktan yeni indim. O kadar uykum var ki anlatamam. Biraz uyumak için arabayla tur attık. Böyle çok yorgun olduğum zamanlar arabada uyuyorum.”