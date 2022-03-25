• 25 Mart 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'nin milyonluk yatağı!
Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Ünlü şarkıcı bu kez de milyonluk lüks aracıyla adından söz ettirdi.
• 25 Mart 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, önceki gün özel şoförlü lüks aracıyla yollardaydı. Arnavutköy, Etiler, Levent ve Maslak’ta tur atan araç bir ara trafiğe takıldı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Arka koltuğun camını açan genç şarkıcı, uykulu haliyle muhabirlere selam verdi: “Arabada uyuyordum, sizin burada olduğunuzu öğrenince kalktım.”
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