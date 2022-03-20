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MagazinAleyna Tilki'den cesur paylaşım! "İzzet Yıldızhan kalpten gidecek"
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• 20 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den cesur paylaşım! "İzzet Yıldızhan kalpten gidecek"

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki bu kez kalçası yırtık kotuyla poz verdi. Tilki'nin paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

• 20 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek
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Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

Geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere’de olacağını duyuran Aleyna Tilki, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

3Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

Son olarak iç çamaşırıyla yatakta olduğu anları paylaşan Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

4Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

5Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

Kalçası yırtık pozunu paylaşan Aleyna Tilki, üzerinde "Takma kafana" yazan eldiveniyle sütünü içerken bu pozu verdi.

6Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

Sosyal medyada kısa süren paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi. "Bunlar İzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecek, kasıtlı yapıyorlar." yorumu dikkat çekti.

7Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

İşte gelen bazı yorumlar...

8Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek
9Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek
10Aleyna Tilkiden cesur paylaşım İzzet Yıldızhan kalpten gidecek

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