• 20 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'den cesur paylaşım! "İzzet Yıldızhan kalpten gidecek"
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki bu kez kalçası yırtık kotuyla poz verdi. Tilki'nin paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
• 20 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Kalçası yırtık pozunu paylaşan Aleyna Tilki, üzerinde "Takma kafana" yazan eldiveniyle sütünü içerken bu pozu verdi.