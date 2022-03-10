Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi!
Bir süredir Lonra'da yaşayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı bu kez iç çamaşırlı yatak pozuyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, iç çamaşırlı yatak pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.
Aleyna Tilki'nin cesur pozu kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Genç şarkıcı için "Ne gerek vardı böyle şovlara", "Gündemde olmak için illa böyle çıplak mı olmak gerekiyor?" ve "Bunlar nasıl pozlar, biraz edep" yorumları yapıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı 'Kilotla gezmek moda oldu' yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı 'Hangimiz daha çıplak olacağız yarışı mı?' sorusunu yöneltti.
Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmeyen Aleyna Tilki, basın mensuplarına ''Aşık olursam size haber veririm'' demişti.