Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi!

Aleyna Tilki'nin cesur pozu kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Genç şarkıcı için "Ne gerek vardı böyle şovlara", "Gündemde olmak için illa böyle çıplak mı olmak gerekiyor?" ve "Bunlar nasıl pozlar, biraz edep" yorumları yapıldı.



Bir sosyal medya kullanıcısı 'Kilotla gezmek moda oldu' yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı 'Hangimiz daha çıplak olacağız yarışı mı?' sorusunu yöneltti.