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MagazinAleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi!
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi!
• 10 Mart 2022 - 10:17 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi!

Bir süredir Lonra'da yaşayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı bu kez iç çamaşırlı yatak pozuyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

• 10 Mart 2022 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, iç çamaşırlı yatak pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

2Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi

Aleyna Tilki'nin yatak pozuna ''Edep nerede?'', ''Ne meraklısın cinsel obje olmaya!'' ve ''Maşallah tosunuma'' gibi yorumlar yapıldı.

3Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi

Aleyna Tilki'nin cesur pozu kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Genç şarkıcı için "Ne gerek vardı böyle şovlara", "Gündemde olmak için illa böyle çıplak mı olmak gerekiyor?" ve "Bunlar nasıl pozlar, biraz edep" yorumları yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Kilotla gezmek moda oldu' yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı 'Hangimiz daha çıplak olacağız yarışı mı?' sorusunu yöneltti.

4Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi

Aleyna Tilki, el hareketi çektiği kare ile takipçileri tarafından topa tutulmuştu.

5Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi

Şarkıcı Uzi'den ayrıldıktan sonra İngiltere tatiline çıkan Aleyna Tilki, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

6Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi

Tilki'nin İstanbul'da bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

7Aleyna Tilki iç çamaşırtlı yatak pozuyla adından söz ettirdi

Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmeyen Aleyna Tilki, basın mensuplarına ''Aşık olursam size haber veririm'' demişti.

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