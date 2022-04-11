Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...
Geçtiğimiz sezon son dörde kalan ve adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programına konuk oldu. Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel ile ilgili sözleriyle olay oldu. Aleyna Kalaycıoğlu açıklamasında "3 günlük dünya olduğunu Survivor bittikten sonra mı anladı?" dedi. Ünlü yarışmacı 'Survivor kurgu' iddialarına da yanıt verdi.
Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı ve "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.
AYŞE YÜKSEL KARARI
Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.
Kalaycıoğlu, yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 2021 Survivor'ının birleşme partisinde seslendirdiği şarkıyla dikkatleri çeken Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında şarkıcı Berkay'la ilk şarkısı için kolları sıvamıştı.