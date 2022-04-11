Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...

AYŞE YÜKSEL KARARI

Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.