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MagazinAleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...
• 11 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...

Geçtiğimiz sezon son dörde kalan ve adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programına konuk oldu. Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel ile ilgili sözleriyle olay oldu. Aleyna Kalaycıoğlu açıklamasında "3 günlük dünya olduğunu Survivor bittikten sonra mı anladı?" dedi. Ünlü yarışmacı 'Survivor kurgu' iddialarına da yanıt verdi.

• 11 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
1Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...
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Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı ve "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.

2AYŞE YÜKSEL KARARI

AYŞE YÜKSEL KARARI

Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.

3KURGU AÇIKLAMASI

KURGU AÇIKLAMASI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın kurgu olduğuna dair iddialara da "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'na sunucular "Mastürbasyon yapıyor muydunuz?" sorusunu da sordu. Aleyna Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermedi.

4Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor birleşme partisinde otelden alıp adaya getirdiği şeyi açıkladı.

5ROMANYA KAMPINA YAKLAŞMIŞ

ROMANYA KAMPINA YAKLAŞMIŞ!

Survivor Aleyna "Ceza aldık. Yasaklı madde çaldım açıklayamıyorum onu, otelde sakladık bulamadılar. Sahilde açıldık Romanya kampına yaklaş orada güvenliğe yakalandık. Yasaklı madde değil de alkol Acun abi öyle deyince açıklayamam" dedi.

6Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

Kalaycıoğlu, yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 2021 Survivor'ının birleşme partisinde seslendirdiği şarkıyla dikkatleri çeken Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında şarkıcı Berkay'la ilk şarkısı için kolları sıvamıştı.

7Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

2021 Eylül ayında ise ilk şarkısı olan 'Bedelini Ödedim' adlı şarkıyı çıkardı. Hakkında en çok konuşulan konulardan biri de geçirdiği burun estetiği olmuştu Aleyna Kalaycıoğlu'nun...

8Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

Şimdilerde neredeyse her paylaşımıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2022 All-Star'ın birleşme partisi için geçtiğimiz haftalarda Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

9Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

Yarışmacılar ve Acun Medya voleybol maçında da boy gösterdi.Kazanan taraf Acun Medya oldu.

10Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

Instagram hikayelerinde Dominik'te olduğunu duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımları epey ses getirdi.

11SOSYAL MEDYAYI SALLADI

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Birleşme partisi için Dominik'te bulunan Kalaycıoğlu'nun bikinili pozlarına yorum yağdı. İşte o paylaşımlar...

12Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...
13Aleyna Kalaycıoğlu Survivorda ne çaldığını açıkladı Yasaklı...

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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne çaldığını açıkladı! Yasaklı...

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