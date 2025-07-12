Alanya'nın 101 yaşındaki çınarı Fatma Nine, gençlere taş çıkartıyor! Dipdiri hafızasıyla şaşırtıyor!

3

Çocuklarının kendisine senelerce baktığı ve kendilerinden memnun olduğunu söyleyen Fatma Yıldırım ,‘'Şimdi kız çocuklarım bakar erkek evladım da bakar. Benim çocuklarımın hepsi bakar bana. Torunlarımdan daha çok memnunum'' dedi.Bakımını kendi evinde sağlayan Fatma ninenin kızı Fatma Sakızcı, "5 ay önce ayağı kırıldı. Hastanede yattıktan sonra biraz düşkün oldu. Kendisin tam yaşı 101 ama amcam 103 yaşında olduğunu söylüyor. Tansiyonu, şekeri hiçbir hastalığı yok. Eskiden koyunlarımız ineklerimiz vardı. Onların sütünü satmazdık. Badem, ceviz, keçiboynuzu yerdik. Annemiz sağlığını da buna borçlu'' dedi.