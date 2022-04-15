Al Pacino hakkında bomba iddia! Gönlünü 53 yaş genç isme kaptırdı!

ADI MICK JAGGER İLE AŞK DEDİKODUSUNA DA KARIŞTI

Al Pacino'nun flört ettiği Noor Alfallah, gösteri dünyasına da bu dünyanın mensuplarını yakından takip edenlere de tanıdık gelecek bir isim. Genç kadın daha önce 78 yaşındaki müzisyen Mick Jagger, 60 yaşındaki milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen flört etmişti.



91 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood ile romantik ilişki yaşadığı da ileri sürülen Noor Alfallah bunu ise yalanlamıştı. Genç kadın Eastwood'un bir aile dostları olduğunu savunmuştu.



"KENDİSİ DE VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR"



Al Pacino ve Noor Alfallah'a yakın kaynaklara göre ikili, pandemi sırasında flört etmeye başladı. Yine aynı kaynaklara göre Pacino ile Alfallah'ın ilişkilerinde de işler yolunda gidiyor. Genç kadının ünlü ve zengin insanlarla romantik ilişki yaşamasıyla ilgili eleştiriler hakkında da yine söz konusu kaynak "Noor kendisi de varlıklı bir aileden geliyor" diye konuştu.