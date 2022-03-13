• 13 Mart 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
Akıllara Pena geldi ama değil! Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi
İnaki Pena ile transfer görüşmesi yapması beklenen Burak Elmas'ın Barcelona Başkanı Laporta'dan 2 yıldızı istediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o iki futbolcu...
• 13 Mart 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
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Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi.
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Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona önümüzdeki sezon Luuk De Jong ve Martin Braithwaite gbi isimleri başka takımlara göndermeyi planlıyor. Bu futbolcuların sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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