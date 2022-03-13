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GalatasarayAkıllara Pena geldi ama değil! Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi
HaberlerGalatasaray Haberleri Akıllara Pena geldi ama değil! Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi
• 13 Mart 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:

Akıllara Pena geldi ama değil! Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

İnaki Pena ile transfer görüşmesi yapması beklenen Burak Elmas'ın Barcelona Başkanı Laporta'dan 2 yıldızı istediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın listesine giren o iki futbolcu...

• 13 Mart 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

2Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi.

3Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona önümüzdeki sezon Luuk De Jong ve Martin Braithwaite gbi isimleri başka takımlara göndermeyi planlıyor. Bu futbolcuların sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

4Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.

5Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Başarılı oyuncu için şimdiden İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübü Lyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luis Campos ile temas kurduğu öğrenildi.

6Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı. Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray Yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak. Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak.

7Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Kerem'in Barcelona deplasmanındaki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.

8Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Barcelona maçı sonrasında İstanbul'daki hava muhalefeti sebebiyle İzmir'e dönen Galatasaray, şehirde geçen iki günün ardından bugün saat 16:30'da İstanbul'a gelecek.

9Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

Dün Göztepe tesislerinde çalışan, bugün de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Beşiktaş derbisi için son antrenmanını yapacak olan Galatasaray, 15:30'da kalkacak uçakla İstanbul'a gelecek.

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Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçağın 16:30'da İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

11Akıllara Pena geldi ama değil Burak Elmas ile Laporta arasında 2 transfer görüşmesi

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