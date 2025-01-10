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GündemAkdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi! 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi! 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek

Antalya'nın sağlık altyapısını güçlendirecek yeni hastane projesi başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastane, 300 yoğun bakım yatağıyla Antalya'ya uzun yıllar nefes aldıracak. Son teknolojiyle donatılacak bu yeni sağlık kompleksi sayesinde, bölgemiz hem hasta kapasitesi hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir noktaya ulaşacak” dedi.

İHA
• 10 Ocak 2025 - 16:38 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Ocak 2025 - 16:38 • Son Güncelleme:
1Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Özkan, yeni hastane projesi ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

2Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin marka değerini yükseltme çabalarının basın mensuplarının desteğiyle daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Üniversiteyi marka değere taşımayı sizin sayenizde başarıyoruz.

3Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek

Çünkü, marka değerini halka duyurduğum zaman buraya daha fazla hasta geliyor, buraya daha kaliteli öğrenci geliyor. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Biz ne zaman iyi bir iş yapsak, her zaman yanımızdasınız. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

41,5 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

1,5 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

2024'ün son haftasında gerçekleştirilen ihale sonucunda, 900 yataklı yeni hastane binasının inşaatına başlanacağını söyleyen Prof. Dr. Özkan, projeyi 1,5 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. “Hastane, 300 yoğun bakım yatağıyla Antalya'ya uzun yıllar nefes aldıracak.

5Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek

Son teknolojiyle donatılacak bu yeni sağlık kompleksi sayesinde, bölgemiz hem hasta kapasitesi hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir noktaya ulaşacak” dedi.

66,5 MİLYAR TL MALİYET

6,5 MİLYAR TL MALİYET

Hastanenin maliyetinin güncel olarak 6,5 milyar TL olarak hesaplandığını söyleyen Prof. Dr. Özkan, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle bu rakamın değişebileceğini ifade etti. Özkan, ayrıca mevcut 1100 yataklı hastanenin bir kısmının boşaltılacağını ve cerrahi bölümleri yeni hastaneye taşımayı planladıklarını dile getirdi.

7ANTALYA VE BÖLGE İÇİN KRİTİK BİR İHTİYAÇ

'ANTALYA VE BÖLGE İÇİN KRİTİK BİR İHTİYAÇ'

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sadece Antalya'ya değil, bölgedeki diğer illere ve hatta Türkiye genelinden gelen hastalara hizmet verdiğini söyledi. "Yıllık 1,5 milyon hasta takip ediyoruz. Yeni hastane ile bu oranı çok daha üst düzeye çıkaracağız" diyen Özkan, özellikle yoğun bakım yatak sayısının artmasının ameliyat süreçlerini hızlandıracağını vurguladı.

8ESTETİK CERRAHİLERE DİKKAT ÇEKTİ

ESTETİK CERRAHİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda estetik cerrahiler hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Özkan, bu tür ameliyatların yalnızca plastik ve estetik cerrahlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özkan, denetimlerin sıkılaştırılmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda bilinçli yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti.