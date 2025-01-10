Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi! 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek
Antalya'nın sağlık altyapısını güçlendirecek yeni hastane projesi başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastane, 300 yoğun bakım yatağıyla Antalya'ya uzun yıllar nefes aldıracak. Son teknolojiyle donatılacak bu yeni sağlık kompleksi sayesinde, bölgemiz hem hasta kapasitesi hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir noktaya ulaşacak” dedi.
İHA
• 10 Ocak 2025 - 16:38 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Ocak 2025 - 16:38 • Son Güncelleme: