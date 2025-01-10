Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalyalılara müjdeyi verdi! 900 yataklı hastane projesi hazır, 1,5 yıl sonra hizmete girecek

'ANTALYA VE BÖLGE İÇİN KRİTİK BİR İHTİYAÇ'

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sadece Antalya'ya değil, bölgedeki diğer illere ve hatta Türkiye genelinden gelen hastalara hizmet verdiğini söyledi. "Yıllık 1,5 milyon hasta takip ediyoruz. Yeni hastane ile bu oranı çok daha üst düzeye çıkaracağız" diyen Özkan, özellikle yoğun bakım yatak sayısının artmasının ameliyat süreçlerini hızlandıracağını vurguladı.