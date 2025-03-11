Ak pelikan ve telli turnaların yuvası Yedikır Baraj Gölü

Son 2 yıldır ötücü kuğular da görülüyor

Dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri olup, saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğuların da son 2 yıldır kış mevsimini geçirmek için bu gölde görüldüğüne dikkat çeken Karavin, "Ak pelikanlar ve telli turnayı şu an bu alanın en önemli kuşları olarak tanımlayabiliriz. Çünkü ikisi de bu sahada üremekteler. Ayrıca nadir karşılaşılan ötücü kuğunun da burada görülmesi buranın gerçekten de ekolojik anlamda önemli bir habitat olduğunu bize göstermekte" şeklinde kullandı.