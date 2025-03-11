Ak pelikan ve telli turnaların yuvası Yedikır Baraj Gölü
Amasya’daki Yedikır Baraj Gölü, 170’ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra nadir görülen kuşların da üreme dönemlerini geçirdiği alan olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda ak pelikan ve telli turnaların yuvası olan bu gölde 2 yıldır ötücü kuğular da görülüyor. Göle Afrika’dan gelen ak pelikan sürüsü görüntülendi. Nisan ayında telli turnalar bekleniyor.
• 11 Mart 2025 - 12:21 • Son Güncelleme:
• 11 Mart 2025 - 12:21 • Son Güncelleme: