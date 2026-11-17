AJET’TEN YÜZDE 30 İNDİRİM! Kampanya yarın gece bitiyor: Hangi tarihlerde geçerli, kod ne?
AJet yüzde 30 indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Kış aylarında seyahat planı yapan vatandaşlara yönelik başlatılan kampanyayla yurt içi uçuşlarda bilet fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulanacak. Türkiye genelinde 42 noktaya sefer düzenleyen AJet, sınırlı süreli kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de indirim fırsatı sunuyor. 17 Kasım 2026 Salı günü başlayan indirimli uçak bileti satışları, 18 Kasım Çarşamba gecesi sona erecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet satın alırken özel indirim kodunu kullanması gerekiyor. Peki, AJet yüzde 30 indirim kampanyası ne zaman bitiyor? AJet indirim kodu nedir, nasıl kullanılır? AJet ucuz uçak bileti kampanyası hangi tarihlerde ve hangi uçuşlarda geçerli? İndirimli biletler nereden alınır? İşte AJet'in 17-18 Kasım 2026 tarihli uçak bileti kampanyasının şartları ve detayları...
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AJet indirimli uçak bileti kampanyası, kış döneminde uygun fiyatlı seyahat etmek isteyen yolcuların gündemine girdi. Hava yolu şirketi, yurt içi uçuşlara yönelik yeni kampanyasında bilet ücretlerinde vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanacağını açıkladı. 17 Kasım saat 11.00 itibarıyla başlayan kampanya yalnızca iki gün sürecek. İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kampanya, 1 Aralık 2026 ile 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki belirli uçuşları kapsarken bazı tatil dönemleri ve hafta sonları kapsam dışında tutuluyor. Yolcular ise "AJet yüzde 30 indirim kodu ne?", "AJet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?", "AJet indirimli uçak bileti nasıl alınır?", "AJDOM30 kodu nasıl kullanılır?" ve "AJet kampanyası ne zaman sona erecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte yeni indirim kampanyasının merak edilen ayrıntıları...
AJET YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?
AJet, kış döneminde seyahat edecek yolcular için yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.
17 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayan kampanyayla şirketin yurt içi seferlerinde bilet fiyatlarına vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanıyor.
Türkiye'de 42 noktaya uçuş gerçekleştiren AJet'in kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, belirlenen tarihler arasında biletlerini indirimli fiyatlarla satın alabilecek.
Kampanya yalnızca uçak biletlerini kapsamıyor. AJet, tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacağını duyurdu.
AJET YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet'in yüzde 30 indirimli uçak bileti kampanyası 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.
İndirimli bilet satışları 17 Kasım Salı günü saat 11.00'de başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin iki günlük satış süresi içerisinde bilet satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
18 Kasım Çarşamba gecesinin ardından kampanya kapsamında indirimli bilet satışı sona erecek.
AJET İNDİRİM KODU NEDİR? AJDOM30 KODU NASIL KULLANILIR?
AJet'in yeni kampanyasında yüzde 30 indirimden yararlanmak için AJDOM30 kodunun kullanılması gerekiyor.
Kampanya kodu, bilet satın alma işlemi sırasında ilgili alana girilerek kullanılabiliyor.
AJet yüzde 30 indirim koduyla bilet almak isteyen yolcular şu adımları takip edebilir:
AJet'in resmî internet sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapın.
Kalkış ve varış noktalarını belirleyin.
Kampanya kapsamındaki uçuş tarihlerinden birini seçin.
Bilet satın alma işlemi sırasında AJDOM30 indirim kodunu girin.
İndirim uygulandıktan sonra toplam bilet ücretini kontrol ederek ödeme işlemini tamamlayın.
Yüzde 30 indirim, biletin vergiler hariç ücretine uygulanıyor. Bu nedenle toplam ödeme tutarındaki indirim oranı farklılık gösterebilir.
AJET YÜZDE 30 İNDİRİM HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
AJet'in 17-18 Kasım 2026 tarihlerinde satışa sunduğu indirimli uçak biletleri, 1 Aralık 2026 ile 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
Ancak bu dönem içerisinde bazı tarihler kampanya dışında bırakıldı.
AJet indirim kampanyasının geçerli olmadığı tarihler şöyle:
31 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027
22 Ocak 2027 – 9 Şubat 2027
Kampanya dönemindeki tüm cumartesi ve pazar günleri
Bu tarihler dışındaki uygun yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatından yararlanılabilecek.
AJET YÜZDE 30 İNDİRİM HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?
AJet'in yeni kampanyası, belirlenen seyahat tarihlerindeki yurt içi uçuşları kapsıyor.
Türkiye genelinde 42 noktaya sefer düzenleyen şirket, kampanyaya dahil olan uçuşlarda bilet ücretlerine vergiler hariç yüzde 30 indirim uyguluyor.
Yurt dışı seferleri ise kampanya kapsamında bulunmuyor.
İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların seyahat tarihlerini belirlerken kampanya dışında bırakılan dönemleri de dikkate alması gerekiyor.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
AJet'in yüzde 30 indirim kampanyasındaki biletler yalnızca şirketin resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.
İndirimli uçak bileti almak isteyen yolcular, AJet.com adresini ziyaret ederek veya AJet Mobil uygulamasını kullanarak biletleme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kampanyadan yararlanabilmek için AJDOM30 kodunun satın alma sırasında kullanılması gerekiyor.