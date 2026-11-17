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AJet indirimli uçak bileti kampanyası, kış döneminde uygun fiyatlı seyahat etmek isteyen yolcuların gündemine girdi. Hava yolu şirketi, yurt içi uçuşlara yönelik yeni kampanyasında bilet ücretlerinde vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanacağını açıkladı. 17 Kasım saat 11.00 itibarıyla başlayan kampanya yalnızca iki gün sürecek. İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kampanya, 1 Aralık 2026 ile 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki belirli uçuşları kapsarken bazı tatil dönemleri ve hafta sonları kapsam dışında tutuluyor. Yolcular ise "AJet yüzde 30 indirim kodu ne?", "AJet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?", "AJet indirimli uçak bileti nasıl alınır?", "AJDOM30 kodu nasıl kullanılır?" ve "AJet kampanyası ne zaman sona erecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte yeni indirim kampanyasının merak edilen ayrıntıları...