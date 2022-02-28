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MagazinAjda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu! "Balmumu heykel sandım"
HaberlerMagazin Haberleri Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu! "Balmumu heykel sandım"
• 28 Şubat 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu! "Balmumu heykel sandım"

Süperstar Ajda Pekkan son görüntüsüyle takipçilerinin diline düştü. Kullanıcılar ünlü şarkıcıya, "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!" şeklinde yorumlar yaptı

• 28 Şubat 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu Balmumu heykel sandım
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Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahnede aldı. Sevilen şarkılarını dinleyicileri için seslendiren Pekkan, gecenin sonunda objektif karşısına geçti. 76 yaşındaki 'Süperstar'ın filtreli fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

2ALAY KONUSU OLDU

ALAY KONUSU OLDU!

Uyguladığı photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcının kareleri takipçileri tarafından alay konusu oldu. Kullanıcılar Pekkan'ın fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.

3Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu Balmumu heykel sandım

Paylaştığı bir fotoğafta filtre kullanan Ajda Pekkan, estetiğin de verdiği etkiyle tanınmadı. Ajda Pekkan'ın son halini görenler "Balmumu heykel sandım" demeden geçmedi.

4Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu Balmumu heykel sandım

İşte o yorumlardan birkaçı:

* Bal mumu heykeli sandım.

* Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş...

* Ajda Pekkan'ın yarı yaşında olmama rağmen benden daha genç gösteriyor.

* 20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!

* Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!

5KİM PHOTOSHOP YAPMIYOR Kİ

"KİM PHOTOSHOP YAPMIYOR Kİ!"

Öte yandan Pekkan'ın, "Son ablümüm" dediği "Ajda"nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bazı kullanıcılar, fotoğraflarda 'photohsop'un abartıldığını ifade etse de, Ajda Pekkan'ın birçok hayranı 'Kim photoshop yapmıyor ki!' diyerek, sanatçıya destek vermişti.

6Pekkan hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Pekkan hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

* Bu nasıl 75!

* Bazıları photoshop yazmış, 75'i ne kadar küçültebilirsiniz?

* Ajda Pekkan'a özel gençlik iksiri mi var, anlamadım. Ben 40 yaşındayım, daha yaşlı duruyorum.

* Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!

* Benjamin Button yeniden çekilirse Ajda Pekkan rol almalı.

* Ajda Hanım hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım.

* 35 yaşındayım ama bu fotoğrafları gördükten sonra kendimi Ajda Pekkan'ın ablası gibi hissettim.

7AJDA PEKKANIN SIRRI

AJDA PEKKAN'IN SIRRI

Uzun yıllar Ajda Pekkan'ın beslenme programını yöneten Ender Saraç, herkesin merak ettiği "Süperstar Diyeti"nin temelinde bol miktarda yağsız beyaz protein (et), maden suyu ve yeşil çay olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Pekkan'ın şifalı bitkiler içeren doğal tabletler kullandığını ancak sentetik hiçbir şeyi hayatına dahil etmediğini de vurgulamıştı.

8Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu Balmumu heykel sandım

Ajda Pekkan'ın uyguladığı programda temel özellik beden yaşını gençleştirmektir. Son konserlerinde merak konusu olan bacakları, bu sistemin eseri. Bacaklarında hiçbir cerrahi ya da kimyasal müdahale yok. Bu görüntü; doğru, doğal beslenme ve doğru takviyeler kullanmanın sonucu.

9TATLIYI ÇOK SEVİYORUM

"TATLIYI ÇOK SEVİYORUM"

Ajda Pekkan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak, hazırladığım karışımı içiyorum." demişti.

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