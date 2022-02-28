Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu! "Balmumu heykel sandım"

Pekkan hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

* Bu nasıl 75!



* Bazıları photoshop yazmış, 75'i ne kadar küçültebilirsiniz?



* Ajda Pekkan'a özel gençlik iksiri mi var, anlamadım. Ben 40 yaşındayım, daha yaşlı duruyorum.



* Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!



* Benjamin Button yeniden çekilirse Ajda Pekkan rol almalı.



* Ajda Hanım hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım.



* 35 yaşındayım ama bu fotoğrafları gördükten sonra kendimi Ajda Pekkan'ın ablası gibi hissettim.