Ajda Pekkan sosyal medyada alay konusu oldu! "Balmumu heykel sandım"
Süperstar Ajda Pekkan son görüntüsüyle takipçilerinin diline düştü. Kullanıcılar ünlü şarkıcıya, "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!" şeklinde yorumlar yaptı
Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahnede aldı. Sevilen şarkılarını dinleyicileri için seslendiren Pekkan, gecenin sonunda objektif karşısına geçti. 76 yaşındaki 'Süperstar'ın filtreli fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
ALAY KONUSU OLDU!
Uyguladığı photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcının kareleri takipçileri tarafından alay konusu oldu. Kullanıcılar Pekkan'ın fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.
İşte o yorumlardan birkaçı:
* Bal mumu heykeli sandım.
* Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş...
* Ajda Pekkan'ın yarı yaşında olmama rağmen benden daha genç gösteriyor.
* 20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!
* Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!
"KİM PHOTOSHOP YAPMIYOR Kİ!"
Öte yandan Pekkan'ın, "Son ablümüm" dediği "Ajda"nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Bazı kullanıcılar, fotoğraflarda 'photohsop'un abartıldığını ifade etse de, Ajda Pekkan'ın birçok hayranı 'Kim photoshop yapmıyor ki!' diyerek, sanatçıya destek vermişti.
Pekkan hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
* Bu nasıl 75!
* Bazıları photoshop yazmış, 75'i ne kadar küçültebilirsiniz?
* Ajda Pekkan'a özel gençlik iksiri mi var, anlamadım. Ben 40 yaşındayım, daha yaşlı duruyorum.
* Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!
* Benjamin Button yeniden çekilirse Ajda Pekkan rol almalı.
* Ajda Hanım hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım.
* 35 yaşındayım ama bu fotoğrafları gördükten sonra kendimi Ajda Pekkan'ın ablası gibi hissettim.
AJDA PEKKAN'IN SIRRI
Uzun yıllar Ajda Pekkan'ın beslenme programını yöneten Ender Saraç, herkesin merak ettiği "Süperstar Diyeti"nin temelinde bol miktarda yağsız beyaz protein (et), maden suyu ve yeşil çay olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Pekkan'ın şifalı bitkiler içeren doğal tabletler kullandığını ancak sentetik hiçbir şeyi hayatına dahil etmediğini de vurgulamıştı.
"TATLIYI ÇOK SEVİYORUM"
Ajda Pekkan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak, hazırladığım karışımı içiyorum." demişti.