AIDS belirtileri (Erkek Kadın) AİDS hastalığı nedir, AİDS nasıl bulaşır, öldürür mü, AİDS hastalığı kan tahlili sonucunda anlaşılır mı, geçer mi, tedavisi var mı?

AIDS, HIV enfeksiyonunun son evresidir ve vücudun bağışıklık sistemi o kadar zayıflamıştır ki, nadir görülen enfeksiyonlar ve kanserler gibi genellikle hafif ya da kolayca kontrol altına alınabilen hastalıklar bile ölümcül olabilir. Ayrıca, HIV enfeksiyonunun ilerlemesi ve AIDS gelişmesi, HIV tedavisi (antiretroviral tedavi) alınmadığında genellikle daha hızlıdır.



Ancak, antiretroviral tedavi ile HIV enfeksiyonu kontrol altına alınabilir ve hastalığın ilerlemesi durdurulabilir veya yavaşlatılabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi, HIV'in AIDS'e ilerlemesini önleyebilir ve yaşam süresini önemli ölçüde uzatabilir. Ancak, tedaviye erişimdeki ve uyumluluktaki zorluklar gibi faktörler, tedaviye erişimi ve etkinliği sınırlayabilir.