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MagazinAhsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
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• 23 Mart 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:

Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle tanınan Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, "Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor" dedi.

• 23 Mart 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
1Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
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Menajerimi Ara dizisinde rol alıp sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu, ilk kez yeni sevgiliyle görüntülendi. Eroğlu ile birlikte olan ismin kim olduğu merak konusu oldu.

2Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" isimli tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Oyuncu Ahsen Eroğlu da geceye kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile beraber katıldı. Çift, böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.

3Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz vermiş olan ikili, ilişkileriyle alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

4UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORDUK

"UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORDUK"

Etkinlikte gazetecilerle sohbet eden oyuncu Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

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Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

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