• 23 Mart 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle tanınan Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, "Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor" dedi.
• 23 Mart 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
1
Menajerimi Ara dizisinde rol alıp sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu, ilk kez yeni sevgiliyle görüntülendi. Eroğlu ile birlikte olan ismin kim olduğu merak konusu oldu.
2
Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" isimli tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Oyuncu Ahsen Eroğlu da geceye kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile beraber katıldı. Çift, böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.
3
4