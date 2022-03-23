Ahsen Eroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" isimli tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Oyuncu Ahsen Eroğlu da geceye kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile beraber katıldı. Çift, böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.