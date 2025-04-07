Ağrı'da "Kızlar futbol oynayamaz" algısını yıktılar şimdi 1. Lig peşindeler

- "Kızların futbol oynayamayacağı algısını kırmak için çok çabaladık"





Hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Tunay, şunları kaydetti:



"Kızların futbol oynayamayacağı algısını kırmak için çok çabaladık. Kızlarımız çok yetenekli. Üniversite, lise ve ortaokulda okuyanlar var. Çok emek veriyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Kızların ailesi önceden destek vermiyordu ama algıları kırdığımız için artık maçları izlemeye geliyorlar. Bölgemizde Hakkari'nin iki kadın takımı Süper Lig'de oynuyor. Ağrı neden önce 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e çıkmasın."