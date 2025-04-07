Ağrı'da "Kızlar futbol oynayamaz" algısını yıktılar şimdi 1. Lig peşindeler

- "1. Lig'e çıkmak için play-off'lara kaldık"
Antrenör Önder Tunay, AA muhabirine, geçmişte futbolcu olduğunu ve 2 yıldır da kadın futbol takımını çalıştırdığını söyledi.
Sezon başında amaçlarının ligde kalmak olduğunu, daha sonra hedeflerini büyüttüklerini anlatan Tunay, "Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, bizim için büyük emekler sarf etti. Bu desteklerle kendimizi yalnız hissetmedik ve bu sayede hedefimizi büyüttük. İyi bir kadroya sahibiz. Grubu 2. sırada tamamlayarak 1. Lig'e çıkmak için play-offlara kaldık." diye konuştu.