Ağrı Dağı'nın eteklerinde gizli cennet: Iğdır'daki sulak alanlar turizme açılıyor!

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Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında yer alan sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmi açısından değerlendirilmek üzere projelendiriliyor.



Yıl boyunca birçok yaban hayvanı ve kuş türüne ev sahipliği yapan bölge, Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı olarak biliniyor.