Afyonkarahisar'da yol çalışması tamamlandı! 300 metrelik güzergâh asfaltlandı

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Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Huzurevi’ne ulaşımı sağlayan 300 metre uzunluğundaki güzergahta soğuk asfalt çalışması tamamladı.Yürütülen projeyle birlikte söz konusu yolun ulaşım standartları iyileştirilirken, bölgedeki trafik güvenliği ve konforu da artırıldı.