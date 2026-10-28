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GündemAfyonkarahisar'da yol çalışması tamamlandı! 300 metrelik güzergâh asfaltlandı
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Afyonkarahisar'da yol çalışması tamamlandı! 300 metrelik güzergâh asfaltlandı

28.10.2026 - 12:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen yol çalışması tamamlandı. Yeni asfalt uygulaması kapsamında 300 metrelik güzergâh soğuk asfaltla kaplanırken, yolun ulaşım konforu ve trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi.

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1Afyonkarahisar'da yol çalışması tamamlandı! 300 metrelik güzergâh asfaltlandı

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni huzurevine ulaşımı sağlayan yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

2Afyonkarahisar'da yol çalışması tamamlandı! 300 metrelik güzergâh asfaltlandı

Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Huzurevi’ne ulaşımı sağlayan 300 metre uzunluğundaki güzergahta soğuk asfalt çalışması tamamladı.Yürütülen projeyle birlikte söz konusu yolun ulaşım standartları iyileştirilirken, bölgedeki trafik güvenliği ve konforu da artırıldı.

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