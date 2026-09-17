Afyon ve Eskişehir de listede: 27 ilde bazı bölgeler orman sınırları dışına çıkarıldı
Afyonkarahisar ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 27 ilde belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda düzenlemenin kapsadığı alanlar kroki ve koordinatlarıyla tek tek gösterildi. Afyonkarahisar'da Bayat ve İscehisar, Eskişehir'de ise Seyitgazi ilçesindeki bazı bölgeler listede yer aldı.
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Türkiye'nin 27 ilinde bazı alanların orman sınırlarına ilişkin yeni karar yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 17 Eylül 2026 tarihli ve 33373 sayılı Resmî Gazete'de yer aldı.
Türkiye'nin 27 ilinde bazı alanların orman sınırlarına ilişkin yeni karar yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 17 Eylül 2026 tarihli ve 33373 sayılı Resmî Gazete'de yer aldı.
6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesi kapsamında alınan kararla, sınırları ve koordinatları ekli krokilerde gösterilen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Kararın ekinde hangi alanların düzenleme kapsamında olduğu il, ilçe ve mahalle bazında gösterilirken, yüzölçümü ve koordinat bilgilerine de yer verildi.
27 İL KARARDA YER ALDI
Kararın kapsamı Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 27 ile uzanıyor.Orman sınırları dışına çıkarılan bazı alanların bulunduğu iller Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak olarak sıralandı.
Düzenlemenin ayrıntıları ise Resmî Gazete'ye eklenen 200'ü aşkın sayfalık kroki, ölçüm ve koordinat listelerinde gösterildi.
AFYONKARAHİSAR'DA BAYAT VE İSCEHİSAR LİSTEDE
Kararın Afyonkarahisar'a ilişkin bölümünde Bayat ilçesine bağlı Muratkoru ile İscehisar ilçesine bağlı Hasanbasri ve Karakaya bölgelerindeki bazı alanlar bulunuyor.
Resmî Gazete ekindeki krokilere göre Bayat'ın Muratkoru bölgesinde 624,04 metrekarelik bir alan karara dahil edildi.
İscehisar'ın Hasanbasri bölgesinde ise 10 bin 730,89 metrekarelik bir alan listede bulunuyor. Karakaya'da da birden fazla alan için ayrı ölçüm krokileri ve koordinat bilgileri yayımlandı.
Kararın ekleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Afyonkarahisar'da Bayat ve İscehisar ilçelerinde toplam 6 ayrı alan düzenleme kapsamında bulunuyor. Bu alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 54 bin 578 metrekareye ulaşıyor.
ESKİŞEHİR'DE SEYİTGAZİ'NİN İKİ MAHALLESİ KAPSAMA ALINDI
Kararda Eskişehir için belirlenen alanlar ise Seyitgazi ilçesinde bulunuyor.
Resmî Gazete ekindeki kroki ve koordinatlara göre Cevizli ve Derbenek mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Cevizli Mahallesi'nde 3560 ada 4-A parsel olarak gösterilen alanın büyüklüğü 23 bin 333,52 metrekare olarak kayıtlara geçti. Derbenek Mahallesi'ndeki alan için de ayrı kroki ve koordinat bilgileri yayımlandı.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ALAN TAHSİS EDİLECEK
Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanlara karşılık yapılacak tahsis de düzenlendi.
Buna göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.
Tahsis işlemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman tesis etmek amacıyla kullanılacak.
KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
11787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16 Eylül 2026 tarihinde alınırken, 17 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
Kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.