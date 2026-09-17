Afyon ve Eskişehir de listede: 27 ilde bazı bölgeler orman sınırları dışına çıkarıldı

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Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanlara karşılık yapılacak tahsis de düzenlendi.



Buna göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.