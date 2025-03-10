Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji Mühendisi: Haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz

El Niño ve La Niña gibi durumlar deniz suyu sıcaklıklarını etkileyerek, dünya genelinde sıcaklıkları artırıyor. Ancak bu artış, dünya genelinde homojen bir şekilde dağılmıyor. Bazı bölgeler çok daha sıcakken, bazı bölgeler daha soğuk kalabiliyor” dedi ve ekledi: