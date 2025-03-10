Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji Mühendisi: Haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz
Mart ayının gelişiyle birlikte kışın izleri hızla silinmeye başladı. Son birkaç gündür güneşli havaların etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde artarken, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası da Akdeniz üzerinden ülkemize giriş yaptı. Peki, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Afrika sıcakları hangi gün zirveye ulaşacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gün gün anlattı. Tek, 'Haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz' dedi.
• 10 Mart 2025 - 13:39 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2025 - 13:39 • Son Güncelleme: