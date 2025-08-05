Afrika değil Sivas! Kızılırmak'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı
Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Sivas'ta Afrika'yı andıran görüntüler ortaya çıktı. Mandaların ırmağa girerek serinlediği anlar belgeselleri aratmadı.
Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası Sivas'ta hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, büyükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin en önemli hayvancılık kentlerinden birisi olan Sivas'ta yaylıma çıkan, halk dilinde camız olarak bilinen manda ve inekler, sıcak havadan korunmak için Kızılırmak'a girip serinledi.
Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen Kızılırmak'a giren manda ve ineklerin görüntüleri, belgeselleri aratmadı.
Irmağın içerisinde bulunan adalara çıkan mandalar, çamur banyosu yaptı. Mandaların ve ineklerin serinleme görüntüleri dron ile havadan görüntülendi.
Sivas'ta yaşayan ve 40 yıldır hayvancılık yapan Murat Rodos, "Bunlar genellikle sıcaktan rahatsız oldukları için ve rahat edici haşerelerden korunmak için kendilerini suya atarlar. "
"Parazitten korunmak için çamura yatar ve tüm parazitleri atarlar. Bu durum mandaların özelliğidir. Diğer Simental cinsi olanlar ise vücutlarının yarısına kadar girer, ferahladığı zaman dışarı çıkarlar. Ama camızlar öyle değil."
"Kimse dokunmasa 8 saat suyun içerisinde kalırlar. Burnunu dışarıda bırakır ve kalır. Bu durum onlarda verimi artırır."
"Mandalar temizliğe çok düşkündür. İnek bütün pisliğe bulanır ama bunlar öyle değildir" dedi.