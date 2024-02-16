Af çıkacak mı? Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
8. Yargı Paketi ve af yasasına dair araştırmalar devam ediyor. Yeni yargı paketinde infaz düzenlemesinin taslak metinde yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. 8. Yargı paketinde denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi için beklentiler arttı. Af çıkacak mı, sorusunun yanıtı Bakan Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, "70 maddelik teklif Meclis'e sunulacak. 7 tane yargı paketi Meclis'imizde yasalaştı. Şimdi 8'incisi yapıyoruz." dedi. Peki, 8. Yargı Paketi'nde ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?Mahkumlara af çıkacak mı? İşte Af yasası 2024 son dakika haberleri…
• 16 Şubat 2024 - 12:13 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2024 - 12:13 • Son Güncelleme: