Af çıkacak mı? Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

8. Yargı Paketi son durum gelişmeleri ile Af yasası 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bakan Tunç'un yargı paketinin Meclis'e geleceği tarih için şubat sonunu işaret etmesi af beklentilerini arttırdı. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yeni yargı paketi düzenlemesinde hangi maddelerin yer alacağı ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar yeni maddelerin olup olmayacağı sorgulanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketi ile ilgili, "1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz” demişti. Peki, 8. yargı paketi ile af çıkacak mı? Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?