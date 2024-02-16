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GündemAf çıkacak mı? Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
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Af çıkacak mı? Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

8. Yargı Paketi ve af yasasına dair araştırmalar devam ediyor. Yeni yargı paketinde infaz düzenlemesinin taslak metinde yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. 8. Yargı paketinde denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi için beklentiler arttı. Af çıkacak mı, sorusunun yanıtı Bakan Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, "70 maddelik teklif Meclis'e sunulacak. 7 tane yargı paketi Meclis'imizde yasalaştı. Şimdi 8'incisi yapıyoruz." dedi. Peki, 8. Yargı Paketi'nde ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?Mahkumlara af çıkacak mı? İşte Af yasası 2024 son dakika haberleri…

• 16 Şubat 2024 - 12:13 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2024 - 12:13 • Son Güncelleme:
1Af çıkacak mı Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı

8. Yargı Paketi son durum gelişmeleri ile Af yasası 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bakan Tunç'un yargı paketinin Meclis'e geleceği tarih için şubat sonunu işaret etmesi af beklentilerini arttırdı. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yeni yargı paketi düzenlemesinde hangi maddelerin yer alacağı ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar yeni maddelerin olup olmayacağı sorgulanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketi ile ilgili, "1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz” demişti. Peki, 8. yargı paketi ile af çıkacak mı? Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

2AF YASASI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ

AF YASASI 2024 SON DAKİKA HABERLERİ

Bakan Tunç TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "Hazırlıklar sürüyor, 70 maddelik teklif Meclis'e sunulacak. 7 tane yargı paketi Meclis'imizde yasalaştı. Şimdi 8'incisi yapıyoruz. Hiçbir suç yapanın yanına kar kalmayacak, caydırıcılık olacak." dedi.

3AF ÇIKACAK MI

AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında gündeme dair yaptığı değerlendirmede 8. Yargı paketine yönelik de açıklama yaptı:

4Af çıkacak mı Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı

"Henüz taslak aşamasında. Son şekli verilmek üzere. Uzun süredir çalışma gerçekleştiriyoruz. Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirdik. Yakın zamanda vekillerimize sunulacak. Takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis'te görüşülür." dedi.

8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “ Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

5Af çıkacak mı Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. “ ifadelerini kullandı.

68. YARGI PAKETİ NELERİ İÇERİYOR

8. YARGI PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?

Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları şöyle:

Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun koşullu salı verilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra koşullu salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur.

1 Yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin.

7Af çıkacak mı Af yasası 2024 son dakika haberleri: 8. yargı paketi ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı Af yasası 2024 Resmi Gazete’de yayımlandı mı

Bizimki taslak çalışması. Meclis'e gidince meclis grubu da muhalefet ile görüşüyor. Toplumun genelini ilgilendiren siyasi tarafı olmayan konular bunlar. Meclis'e gidince komisyonlarda tartışılıyor. Parti temsilcileri ile tartışılıyor ve karara bağlanıyor. Bir takım değişiklikler olabiliyor. En doğru kararı verebilmek en önemlisi. Başka düzenlemeler de var. 70'e yakın madde. Temyiz süreleri bunlardan biri. Farklılık arz ediyor bu süreler. Tamamını standarda bağlıyoruz. 2 hafta diyoruz. Sadeleşme olmuş olacak. Hukuk profesörleri ile çalıştık. Bir kısmı tebliğden bir kısmı yüze karşı okunmadan başlıyor bu ayrımı da kaldırdık.