• 20 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
Adrina Lima'nın kaslı karnını gören inanamadı!
Önceki gün düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemezken ünlü ismin karın kası operasyonu yaptırdığı ileri sürüldü.
• 20 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1
40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, partiyle erkek bebek beklediğini duyurdu.
3
5
Hamilelikte bile karın kaslarının belirgin olması gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları Adriana Lima'nın karın kası ameliyatı olduğu için karnının hâlâ kaslı görüntüsü olduğunu iddia etti.
6
Şubat ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan model, postumda koyu renk ruju ve ıslak görünümlü saçlarıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
7