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MagazinAdrina Lima'nın kaslı karnını gören inanamadı!
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• 20 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:

Adrina Lima'nın kaslı karnını gören inanamadı!

Önceki gün düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemezken ünlü ismin karın kası operasyonu yaptırdığı ileri sürüldü.

• 20 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı
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40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, partiyle erkek bebek beklediğini duyurdu.

2HAMİLE ADRINA LİMANIN KARIN KASLARI OLAY OLDU

HAMİLE ADRINA LİMA'NIN KARIN KASLARI OLAY OLDU!

Adriana Lima dün gerçekleşen, Los Angeles'taki Alexander Wang Fortune City şovu için podyumda yürürken büyüyen karnıyla dikkat çekti.

3Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı

40 yaşındaki efsane model, karnını açıkta bırakan elbisesi ve uzun latex çizmeleriyle kusursuz bir görüntü çizdi.

4Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı

Karın kaslarıyla dikkat çeken Adriana Lima sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

5Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı

Hamilelikte bile karın kaslarının belirgin olması gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları Adriana Lima'nın karın kası ameliyatı olduğu için karnının hâlâ kaslı görüntüsü olduğunu iddia etti.

6Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı

Şubat ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan model, postumda koyu renk ruju ve ıslak görünümlü saçlarıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

720 YILLIK EBEYİM İLK KEZ GÖRÜYORUM

"20 YILLIK EBEYİM İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Adriana Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları, "20 yıllık ebeyim ilk defa böyle hamile göbeği gördüm" ve "Karın kası operasyonu yaptırdığı çok belli" yorumlarını yaptı.

8Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı

İşte Adriana Lima için yapılan bazı yorumlar...

9Adrina Limanın kaslı karnını gören inanamadı

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