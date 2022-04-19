Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Yedi aydır yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan eski top model Adriana Lima, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri parti ile duyurdu.
Eski top model Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
40 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK
Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden yaşında Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.
"Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.
HAMİLELİK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI
Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü.
Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.
Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.