Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAdriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
HaberlerMagazin Haberleri Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
• 19 Nisan 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:

Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Yedi aydır yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan eski top model Adriana Lima, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri parti ile duyurdu.

• 19 Nisan 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:
1Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
ABONE OL

Eski top model Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

2Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Lima, Lemmers ile cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

3Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

4

İŞTE O ANLAR...

5İLK POZ

İLK POZ

Öte yandan Lima, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu vermişti. Adriana Lima, keyifli halleriyle annelik heyecanını da yansıtmıştı.

640 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

40 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden yaşında Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

"Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.

7HAMİLELİK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI

HAMİLELİK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI

Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü.

Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.

8İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Lima'nın, 2009'da nikah masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu.

9Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!

Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!

Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Adriana Lima ve Andre Lemmers çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket...

Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket...

Survivor'da bir ilk! Survivor'da 18 Nisan eleme adayı belli oldu! Potadaki durum dikkat çekti! İşte eleme adayları

Survivor'da bir ilk! Survivor'da 18 Nisan eleme adayı belli oldu! Potadaki durum dikkat çekti! İşte eleme adayları