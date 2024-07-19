Adıyaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı
Adıyaman'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cesedini torbaya koyup bahçeye attı. Bahçeden yayılan kökü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla adrese gelen ekipler, Esma Biçer’in torba içerisinde cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili şüpheli koca gözaltına alındı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
• 19 Temmuz 2024 - 21:09 • Son Güncelleme:
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
• 19 Temmuz 2024 - 21:09 • Son Güncelleme: