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GündemAdıyaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı
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Adıyaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Adıyaman'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cesedini torbaya koyup bahçeye attı. Bahçeden yayılan kökü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla adrese gelen ekipler, Esma Biçer’in torba içerisinde cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili şüpheli koca gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
• 19 Temmuz 2024 - 21:09 • Son Güncelleme:
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
• 19 Temmuz 2024 - 21:09 • Son Güncelleme:
1Adıyamanda dehşete düşüren olay Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bahçeli bir evde meydana geldi. Biçer ailesinin oturduğu evin bahçesinden kötü kokuların yayılmasından rahatsız olan evde kimsenin bulunmadığını belirleyen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

2Adıyamanda dehşete düşüren olay Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kokunun yayıldığı evin bahçesindeki naylon torbayı açtığında Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

3Adıyamanda dehşete düşüren olay Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen 3 çocuk annesi kardının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

4KOCA GÖZALTINA ALINDI

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri cesedi bulunan kadının kocası Kemal Biçer'i gözaltına aldı.

5Adıyamanda dehşete düşüren olay Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Emniyete götürülen Kemal Biçer, ilk ifadesinde eşini geçen çarşamba günü akşam saatlerinde aralarındaki tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)