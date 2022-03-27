• 27 Mart 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in bir de eşine bakın!
Atv ekranlarında Adı Sevgi adlı dizide 'Emir' rolüne hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti. Ayrıca 2012'de dünyaevine giren Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
• 27 Mart 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
1
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer performansıyla beğeni topluyordu. Yıldırımer, EDHO'nun ardından Adı Sevgi dizisinde Gizem Güneş ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyununcunun eşinin güzelliği dikkat çekti.