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MagazinAdı Sevgi dizisinin 'Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in bir de eşine bakın!
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• 27 Mart 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in bir de eşine bakın!

Atv ekranlarında Adı Sevgi adlı dizide 'Emir' rolüne hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle mest etti. Ayrıca 2012'de dünyaevine giren Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

• 27 Mart 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
1Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer performansıyla beğeni topluyordu. Yıldırımer, EDHO'nun ardından Adı Sevgi dizisinde Gizem Güneş ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyununcunun eşinin güzelliği dikkat çekti.

2YUNUS EMRE YILDIRIMERİN EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Yunus Emre Yıldırımer, 2012'de Melisa Yıldırımer ile hayatını birleştirdi. Melisa Yıldırımer, EDHO'nun 96. bölümünde diziye dahil olan Doktor Derya Kimsesiz karakterini canlandırdı.

3Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın

Melissa Yıldırımer ayrıca, Üç Kuruş dizisinde 'Nesrin' rolünü canlandırdı.

4Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın

İkilinin Doğu Yıldırımer adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

5Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın

Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla sık sık paylaşım yapıyor.

6Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın

Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan Melissa Yıldırımer 32 yaşındadır.

7Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın

Konservatuarda okurken Yunus Emre Yıldırımer ile evlendi.

8Adı Sevgi dizisinin Emiri Yunus Emre Yıldırımerin bir de eşine bakın

Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Leyla rolü ile tanınıyor. Ayrıca Söz dizisinde Fatma rolünü canlandırdı.

9İYİKİ DOĞDUN BELALIM

"İYİKİ DOĞDUN BELALIM"

Yunus Emre Yıldırımer, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü aşağıda yer alan pozu paylaşarak, "İyi ki doğdun belalım, iyi ki" sözüyle kutladı.

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Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in bir de eşine bakın!

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